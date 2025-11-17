El pago del último bimestre del año 2025 de la Pensión Mujeres Bienestar 60 a 64 años correspondiente a noviembre-diciembre ya está programado.

Calendario de pagos de la Pensión Mujeres Bienestar

Te contamos las fechas que irán del 18 al 21 de noviembre de 2025 y los apellidos correspondientes a cada día:

Martes 18 de noviembre: A,B,C,D

Miércoles 19 de noviembre: E,F,G,H,I,J,K

Jueves 20 de noviembre: L,M,N,Ñ,O,P,Q

Viernes 21 de noviembre: R,S,T,U,V,W,X,Y,Z

Los depósitos correspondientes a este bimestre implican una inversión de 8 mil 445.8 millones de pesos, detalló la titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel, junto con la lista de fecha de pagos.

Casi 3 millones reciben la Pensión Mujeres Bienestar

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría de Bienestar, dijo en la conferencia de la presidenta Claudia Sheinabum que actualmente hay dos millones 982 mil 222 mujeres que reciben la Pensión Mujeres Bienestar.

Los nuevos registros de agosto y que recibieron su tarjeta en octubre, van a recibir su primer pago en esta semana.

Pensión Adultos Bienestar ya está lista junto con otros programas

Ariadna Montiel presentó un avance de programas y pensiones del bienestar en el que en total se tienen 13.2 millones de adultos mayores beneficiados.

Solo ese programa cuenta con una inversión de más de 82 millones de pesos, solo para este bimestre.