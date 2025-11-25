¿La Pensión Bienestar ya tiene un calendario de pagos para el mes de diciembre? Recuerda que en este mes de noviembre 2025 se realizó el depósito para el bimestre final del año en curso.

Es decir que no, no hay un calendario de pagos en diciembre, toda vez que el último depósito del año se hará el próximo 27 de noviembre conforme se establece en esta lista:

Martes 25 de noviembre: Para los beneficiarios cuyo primer apellido inicia con S

Miércoles 26 de noviembre: Para los beneficiarios cuyo primer apellido inicia con T, U, V

Jueves 27 de noviembre: Para los beneficiarios cuyo primer apellido inicia con W, X, Y, Z

No hay calendario de pagos en diciembre por estas razones

La Secretaría del Bienestar informó desde hace algunas semanas atrás que el depósito de la Pensión Bienestar para dar cierre a este 2025, se realiza a lo largo de este mes de noviembre.

Lo anterior implica que no hay calendario de pagos en diciembre, toda vez que en el último mes de este año no se hará ningún pago, pues el dinero que corresponde a él se entregó en noviembre.

Calendario de pagos de la pensión bienestar (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Debido a ello, el siguiente pago de la Pensión Bienestar, que corresponderá al bimestre enero - febrero de 2026, se va a efectuar justamente a lo largo del mes de enero.

No obstante, dado que aún no concluye la dispersión de depósitos como se establece en el calendario de pagos para este noviembre en curso, no se sabe cuáles serán las fechas de cobros para el inicio del 2026.

Pensión Bienestar aumentaría para el 2026

Cabe destacar que como estableció el ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la Pensión Bienestar debe aumentar año con año, al menos al nivel del crecimiento inflacionario.

Por lo tanto, se prevé que para el 2026 el dinero que reciban los adultos mayores beneficiarios del programa, sea mayor a los 6 mil 200 pesos bimestrales que cobraron a lo largo del 2025.

De momento no hay un dato sobre el incremento a la Pensión Bienestar, pero se estima que conforme a los datos de inflación anual, aumente entre 250 y 310 pesos, por lo que los beneficiarios podrían cobrar 6 mil 500 en 2026.