Titulares de Pemex y Semarnat podrían comparecer ante la Cámara de Diputados tras demanda de legisladores tras derrame en el Golfo que cumple un mes, explicó Ricardo Monreal.

“Pero tiene que decidirse por mayoría legislativa (comparecencia de Pemex y Semarnat), yo no lo he planteado al grupo parlamentario”. Ricardo Monreal, diputado de Morena

Diversos grupos parlamentarios plantearon la comparecencia de Alicia Bárcena, titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como Víctor Rodríguez, director de Pemex.

Sólo el miércoles 8 de abril, diputados de Movimiento Ciudadano llevaron chapopote a la Cámara de Diputados en exigencia de respuesta a Pemex por lo que definieron como ecocidio.

Pemex y Semarnat podrían comparecer en Cámara de Diputados por derrame en el Golfo

Ricardo Monreal confirmó la posibilidad de que Alicia Bárcena y Víctor Rodríguez se presenten a comparecer por el derrame en el Golfo, ya que lo someterá a discusión el lunes.

Acorde con lo señalado para medios, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados está revisando la comunicación con la Secretaría de Gobernación.

Esto para generar condiciones de una comparecencia de Pemex y Semarnat ante la Cámara de Diputados, ya que sería la dependencia que lleva la conducción con el Congreso.

A su vez, Ricardo Monreal aseguró que la comparecencia debe decidirse por mayoría, por lo cual, lo planteará el lunes 13 o martes 14 de abril ante su grupo parlamentario, Morena.

El presidente de la Jucopo también señaló que los partidos plantearon la comparecencia el pasado lunes 6 de abril, aunque apuntaron, la oposición la solicitó desde que inició el derrame.

Pemex, Semarnat y Grupo Interinstitucional mantiene acciones contra derrame en el Golfo

De momento, Alicia Bárcena o Víctor Rodríguez Padilla no se han pronunciado sobre la posibilidad de que comparezcan ante la Cámara de Diputados por el derrame.

Sin embargo, en actualización de la atención a la situación, Pemex informó el 7 de abril que el Grupo Interinstitucional mantiene acciones para contener hidrocarburos en las costas de Tamaulipas.

Por lo que se realizaron recorridos de aproximadamente 17 kilómetros en sus playas, en los que se recolectaron 236 kilos de hidrocarburo, que se sumaron a las más de seis toneladas.

Semarnat por su parte, informó que al 8 de abril, continuaban las acciones con tomas de muestras en el Corredor Arrecifal del Suroeste, las cuales serán analizadas.