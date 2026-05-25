Andrés Manuel López Beltrán renuncia a Morena; buscará diputación federal

En una carta fechada el 25 de mayo de 2026, Andrés Manuel López Beltrán anunció su renuncia como titular de la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de Morena y como integrante de la Comisión Nacional de Elecciones.

El motivo es su intención de contender como Diputado Federal por el VI Distrito de Tabasco en las elecciones 2027.

En su despedida, presentó un balance de gestión con logros como el incremento del padrón en 10 millones de militantes y reafirmó su respaldo a Claudia Sheinbaum.

Andrés Manuel López Beltrán, hijo de AMLO (Fotografía Cortesía)

López Beltrán presenta su renuncia a Ariadna Montiel

En una carta fechada el 25 de mayo de 2026, Andrés Manuel López Beltrán anunció formalmente su separación del cargo como titular de la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de Morena.

En la misiva dirigida a la presidenta del partido, Ariadna Montiel Reyes, y a la militancia, López Beltrán también confirmó que dejará de formar parte de la Comisión Nacional de Elecciones.

El motivo de su renuncia es su intención de contender por el cargo de Diputado Federal por la vía de elección popular.

El exsecretario buscará representar al VI Distrito Electoral Federal del Estado de Tabasco, el cual abarca los municipios de Centro, Jalapa, Tacotalpa y Teapa.

Al respecto, expresó su orgullo por ser tabasqueño y su deseo de “regresar a nuestros orígenes” para continuar con la transformación de México desde el territorio.

López Beltrán destaca alcances de su gestión en Morena

Como parte de su salida, Andrés Manuel López Beltrán presentó un balance de su gestión de un año y siete meses al frente de la organización del partido.

Entre los logros destacados se encuentran:

El incremento del padrón de afiliados en 10 millones de nuevos militantes. La entrega de credenciales a cerca de 7 millones de estos nuevos integrantes a través de 300 módulos distribuidos en todo el país. El establecimiento de Comités Seccionales en 69,396 secciones electorales, lo que representa una cobertura del 97%. La conformación de Consejos Municipales en 1,952 municipios, con el objetivo de concluir este proceso el próximo 31 de mayo. La realización de más de 272 asambleas de evaluación y organización en territorio nacional.

En su mensaje de despedida, López Beltrán reafirmó su lealtad y compromiso con los ideales de Morena, asegurando que colaborará “desde otra trinchera”.

Asimismo, refrendó su respaldo a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a quien describió como la persona que conduce la “Cuarta Transformación” con convicción y visión histórica.

López Beltrán concluyó agradeciendo el apoyo de la estructura de Morena e hizo un llamado a seguir construyendo bajo la guía del pueblo de México

Andrés Manuel López Beltrán renuncia a Morena; buscará diputación federal (Especial)

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