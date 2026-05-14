Claudia Sheinbaum confirmó que se estaría cerca de un acuerdo de cooperación técnica y estratégica entre Petróleos Mexicanos (Pemex) y la empresa brasileña Petrobras.

“Estamos llegando a este acuerdo Pemex-Petrobras (...) el acuerdo con el presidente Lula da Silva y entre las dos empresas petroleras sí se va a dar” Claudia Sheinbaum

Este convenio busca el intercambio de tecnología avanzada, especialmente para la extracción de crudo en aguas profundas y el desarrollo de biocombustibles.

Claudia Sheinbaum confirma que Pemex y Petrobras estarían cerca de un acuerdo

México y Brasil estarían avanzando en un acuerdo de cooperación entre Pemex y Petrobras, como parte de una agenda bilateral en materia energética, así lo informó Claudia Sheinbaum.

Petrobras y @Pemex han trabajando en conjunto y pronto se formalizará un acuerdo, detalló la presidenta @Claudiashein durante la #MañaneraDelPueblo. pic.twitter.com/cidBRAZsDZ — SENER México (@SENER_mx) May 14, 2026

Esto luego de que equipos técnicos de la petrolera brasileña visitaron México para trabajar junto a especialistas de Pemex.

“Estuvieron aquí varios de Petrobras para el acuerdo que vamos a tomar con ellos, conjunto entre Petrobras y Pemex” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum señaló que las conversaciones continúan y siguen en negociaciones.

No precisó el contenido operativo del entendimiento ni los alcances específicos de la cooperación entre ambas petroleras.

Sin embargo, se ha revelado que el acuerdo de colaboración entre Pemex y Petrobras permitiría compartir conocimientos, tecnología y metodología entre ambas compañías.

Uno de los ejes centrales del acuerdo será la exploración y producción de petróleo en aguas profundas del Golfo de Mexico.

El acuerdo también contemplaría refinación y transición hacia energía más limpias.

Claudia Sheinbaum aún no tiene fecha para su visita oficial a Brasil

Claudia Sheinbaum señaló que mantiene comunicación con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

Sin embargo, su visita oficial a Brasil todavía no tiene fecha definida, debido a compromisos diplomáticos en curso.

Y es que durante el mes de mayo se prevé la llegada de secretarios de Estados Unidos a México, por lo que su agenda internacional se encuentra en proceso de ajuste.

Claudia Sheinbaum decidió posponer una eventual visita a Brasil para evitar coincidir con el proceso electoral de ese país.

Indicó que no busca intervenir en esa etapa política en Brasil, por lo que aún no hay una fecha definitiva.