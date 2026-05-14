Claudia Sheinbaum sorprendió al llegar con los integrantes de la banda irlandesa U2 a la Asamblea General de la Copa Mundial de Niños de la Calle en la Ciudad de México.

Este evento internacional busca promover la inclusión social y garantizar los derechos de la infancia en situación de vulnerabilidad a través del deporte y el diálogo.

Claudia Sheinbaum y U2 llegan juntos a la Asamblea General de la Copa Mundial de Niños de la Calle

De manera sorpresiva Claudia Sheinbaum y U2 aparecieron juntos en la Asamblea General de la Copa Mundial de Niños de la Calle (Street Child World Cup) que se celebró en el Teatro Hidalgo del IMSS, CDMX.

Muy feliz de acompañar a nuestra PresidentA @Claudiashein en la Asamblea General de Street Child World Cup. ⚽️



En la Ciudad de México y en todo el país las infancias y en especial las niñas disfrutan sus derechos al deporte, al goce y a la salud. @ClaraBrugadaM @zoerobledo… pic.twitter.com/y7Zme7kDwB — Alejandra Frausto (@alefrausto) May 14, 2026

Su llegada inesperada provocó aplausos y ovaciones entre los asistentes, principalmente niñas, niños y jóvenes de diversos países que participan en este torneo enfocado en la inclusión social y la defensa de los derechos de la infancia en situación de calle.

Durante el evento, Claudia Sheinbaum y los integrantes de la banda convivieron y saludaron a los jóvenes participantes arriba del escenario.

Claudia Sheinbaum destacó la importancia de garantizar políticas públicas para el acceso al deporte y la salud de los menores, mientras que la presencia de U2 reforzó el perfil humanitario que han mantenido durante su trayectoria

La presencia conjunta de Claudia Sheinbaum y U2 fue ampliamente difundida en redes sociales, donde se viralizaron videos en donde se les puede ver compartiendo con los menores beneficiarios de la organización Street Child United.

Gaby Cuevas presume foto con U2 en la Copa Mundial de Niños de la Calle

A provechando la presencia de U2 en la CDMX, Gaby Cuevas aprovechó la oportunidad para tomarse una fotografía.

Gaby Cuevas compartió su foto con Bono y The Edge a través de su cuenta de X con el siguiente mensaje:

“Cuando la coincidencia va más allá del arte y la música, del futbol y las canchas, y se convierte en la lucha por el derecho a la identidad, el derecho a tener nombre y patria” Gaby Cuevas

U2 viajó a la CDMX para la grabación del video musical de su nueva canción, “Street of Dreams”.

Previo a este encuentro con Claudia Sheinbaum, U2 se reunió con la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, quien les obsequió figuras de ajolotes y los invitó formalmente a ofrecer un concierto gratuito en el Zócalo.