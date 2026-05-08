Si asistirás al concierto de Grupo Frontera en Arena CDMX, te damos setlist, horario y telonero para el 8 de mayo.

Grupo Frontera regresa a los escenarios con su gira “Triste pero bien c*bron” para dar un concierto único en la Ciudad de México.

Setlist para el concierto de Grupo Frontera en Arena CDMX

El posible setlist para el concierto de Grupo Frontera en Arena CDMX este viernes 8 de mayo, sería este:

La del proceso

Por qué será

De lunes a lunes

911

Amor propio

Monterrey

Ángel

Que vuelvas

Di que sí

Le va a doler

Imposible

Corazón espinado

Me retiro

Querida

Ojitos rojos

ALV

No se va

Los dos

quien la manda

No capea

Ya pedo quién sabe

En altavoz

Ay mamá

Alch Si

Me jalo

Bebe dame

un x100 a

Tulum

Hecha pa’mí

El amor de su vida

Coqueta

Grupo Frontera (Grupo Frontera / Facebook)

Horario del concierto de Grupo Frontera en Arena CDMX

Así quedó el horario del concierto de Grupo Frontera en Arena CDMX para el 8 de mayo:

Apertura de puertas: 7:00 de la tarde

Inicio de concierto: 9 de la noche

Duración: 2 horas aproximadamente

Fin de concierto: 11:00 de la noche

Grupo Frontera, agrupación. (Galo Cañas Rodríguez / Cuartoscuro)

Telonero para el concierto de Grupo Frontera en Arena CDMX

Hasta el momento, no se ha confirmado ningún telonero para el concierto de Grupo Frontera en la Arena CDMX este 8 de mayo.

Sin embargo, se espera una noche especial donde la agrupación de regional mexicano interpretes su mejores temas.