Si asistirás al concierto de Grupo Frontera en Arena CDMX, te damos setlist, horario y telonero para el 8 de mayo.
Grupo Frontera regresa a los escenarios con su gira “Triste pero bien c*bron” para dar un concierto único en la Ciudad de México.
Setlist para el concierto de Grupo Frontera en Arena CDMX
El posible setlist para el concierto de Grupo Frontera en Arena CDMX este viernes 8 de mayo, sería este:
- La del proceso
- Por qué será
- De lunes a lunes
- 911
- Amor propio
- Monterrey
- Ángel
- Que vuelvas
- Di que sí
- Le va a doler
- Imposible
- Corazón espinado
- Me retiro
- Querida
- Ojitos rojos
- ALV
- No se va
- Los dos
- quien la manda
- No capea
- Ya pedo quién sabe
- En altavoz
- Ay mamá
- Alch Si
- Me jalo
- Bebe dame
- un x100 a
- Tulum
- Hecha pa’mí
- El amor de su vida
- Coqueta
Horario del concierto de Grupo Frontera en Arena CDMX
Así quedó el horario del concierto de Grupo Frontera en Arena CDMX para el 8 de mayo:
- Apertura de puertas: 7:00 de la tarde
- Inicio de concierto: 9 de la noche
- Duración: 2 horas aproximadamente
- Fin de concierto: 11:00 de la noche
Telonero para el concierto de Grupo Frontera en Arena CDMX
Hasta el momento, no se ha confirmado ningún telonero para el concierto de Grupo Frontera en la Arena CDMX este 8 de mayo.
Sin embargo, se espera una noche especial donde la agrupación de regional mexicano interpretes su mejores temas.