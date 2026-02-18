Petróleos Mexicanos (Pemex) volvió a cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) con una emisión de certificados por 31 mil 500 millones de pesos, tras pasar más de 6 años fuera del mercado.

Al respecto, Grupo Bolsa Mexicana de Valores resaltó que el regreso de Pemex forma parte de su estrategia para optimizar su perfil financiero y atender compromisos previstos para 2026.

Bolsa Mexicana de Valores (BMV) (María Martínez)

Pemex vuelve a cotizar en la BMV

Con el regreso de Pemex a la BMV, se informó que los recursos obtenidos permitirán a la empresa fortalecer su posición financiera y cumplir con sus obligaciones programadas para 2026.

Un elemento importante de esta transacción de Pemex se debió al trabajo conjunto de los Intermediarios Colocadores Líderes, entre los que se incluyeron:

Casa de Bolsa Banorte Casa de Bolsa BBVA México MONEX Casa de Bolsa Casa de Bolsa Santander Scotia Inverlat Casa de Bolsa Casa de Bolsa Ve por Más

Con este retorno, la Bolsa Mexicana de Valores consolida su papel como la principal plataforma de financiamiento del país, al promover operaciones que fortalecen la confianza, la liquidez y el desarrollo del mercado de capitales.

Además, destacó que la operación de Pemex se llevó a cabo mediante vasos comunicantes:

PEMEX 26 por 9 mil 005 millones de pesos

PEMEX 26-2 por un monto de 16 mil 999 millones de pesos

PEMEX26U por 5 mil 496 millones de pesos