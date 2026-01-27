Un reporte de Bloomberg reveló que Petróleos de México (Pemex) detuvo el envío de un cargamento de crudo a Cuba, que iba a enviarse durante el mes de enero.

De acuerdo con la información, la paraestatal Pemex ya había confirmado el envío el petróleo a Cuba, pero documentos señalarían que la orden fue retirada.

Esta orden de Pemex se da en un momento de tensión con Estados Unidos, país que mantiene estrictas medidas contra Cuba y su gobierno.

Bloomberg reportó que Pemex detuvo el envío de petróleo a Cuba, que estaba programado para cargarse a mediados de enero y arribar a la isla a finales de este mismo mes.

La cancelación del envío de petróleo mexicano a Cuba ha desatado dudas, pues, si bien no se dio una explicación del porqué se hizo, esta decisión se realizó ante la tensión con Estados Unidos.

Tras la captura de Nicolás Maduro, Donald Trump escribió en sus redes que no habría más petróleo ni dinero para Cuba y llamaba a realizar un acuerdo antes de que fuera muy tarde.

Ante estas declaraciones, Claudia Sheinbaum aseguró que México mantendría el suministro de petróleo a Cuba como ayuda humanitaria, pues en la isla se reporta falta de combustible y alimentos.

Hasta el momento, ni Pemex ni la Secretaría de Energía (Sener) han admitido declaraciones sobre la cancelación del envío de petróleo a Cuba, que reportó Bloomberg.