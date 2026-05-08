Hoy 8 de mayo de 2026 se suscitó un accidente automovilístico en la carretera Morelia-Pátzcuaro para luego destaparse que se trató de Roberto Ávila Tinoco, el coordinador y jefe de asesores de Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan.

Pero ¿quién fue Roberto Ávila Tinoco? Su labor comenzó desde el gobierno de Carlos Manzo en Uruapan y siguió con Grecia Quiroz. Para conocer más del coordinador y jefe de asesores, te lo compartimos con los siguientes datos:

Quién fue

Edad

Esposa

Signo zodiacal

Hijos

Estudios

Trabajo

Muere Roberto Ávila Tinoco en accidente automovilístico en Morelia

¿Quién fue Roberto Ávila Tinoco?

Roberto Carlos Ávila Tinoco o bien, Roberto Ávila Tinoco, era el coordinador y jefe de asesores en el Gobierno Municipal de Uruapan, Michoacán, quien inició su trabajo por el nombramiento del fallecido Carlos Manzo.

A seis meses del asesinato de Manzo, Roberto Ávila Tinoco aún se desempeñaba en ese rol, pero ahora con Grecia Quiroz a cargo de Uruapan.

Roberto Ávila Tinoco también era abogado de profesión y tenía su despacho llamado ‘Despacho Jurídico Ávila Tinoco y Asociados’ en Uruapan.

De lo poco que se conoce de Roberto Ávila Tinoco es que tenía un hermano cuyo nombre era Hugo Ávila Tinoco que también era abogado, así como cuatro hermanas más. Mientras que sus padres eran Antonio Ávila Urbina y Hermelinda Tinoco Juárez.

Roberto Ávila Tincoco con su hermano Hugo, sus hermanas y su mamá. (Facebook/roberto.avila.642308)

Hasta el 13 de marzo de 2026, Roberto Ávila Tinoco era militante del Partido Acción Nacional (PAN) e incluso fue precandidato a presidente municipal de Uruapan con ellos.

¿Qué edad tenía Roberto Ávila Tinoco?

Roberto Ávila Tinoco tenía aproximadamente 49 años de edad, cuando murió. Pues nació en 1977 y murió en 2026.

¿Quién fue la esposa de Roberto Ávila Tinoco?

La esposa de Roberto Ávila Tinoco era Erika Castro.

Erika Castro, esposa de Roberto Ávila Tinoco. (Facebook/roberto.avila.642308)

¿Qué signo zodiacal era Roberto Ávila Tinoco?

Se desconoce el signo zodiacal de Roberto Ávila Tinoco, pues no se conoce su fecha exacta de nacimiento.

¿Cuántos hijos tenía Roberto Ávila Tinoco?

Roberto Ávila Tinoco tenía dos hijas, siendo:

Dana Paola Ávila Castro de 18 años de edad

Sofía Ávila Castros de edad desconocida

Roberto Ávila Tinoco con su esposa Erika Castro y sus hijas Dana Paola y Sofía. (Facebook/roberto.avila.642308)

¿Qué estudió Roberto Ávila Tinoco?

Roberto Ávila Tinoco estudió Derecho en la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo, con fecha de expedición de su cédula profesional en 2003.

¿En qué trabajó Roberto Ávila Tinoco?

Actualmente Roberto Ávila Tinoco era coordinador y jefe de asesores del gobierno de Uruapan.

Roberto Ávila Tinoco, excoordinador y jefe de asesores de Uruapan. (Facebook/roberto.avila.642308)

Asimismo, era encargado del Despechado Jurídico Ávila Tinoco y Asociados, desde el 2014.

Muere Roberto Ávila Tinoco en accidente automovilístico en Morelia

Roberto Ávila Tinoco, el servidor público de Uruapan, murió la madrugada de hoy junto a su hermano Hugo, en un accidente automovilístico en Morelia.

Según testimonios, Roberto Ávila Tinoco que viajaba en un Wolkswagen Jetta blanco que conducía al exceso de velocidad, se accidentó contra un tráiler impactándose en uno de los remolques.

Vehículo impactado de Roberto Ávila Tinoco. (Especial)

El hecho sucedió alrededor de la 1:00 am en la carretera Morelia-Pátzcuaro a donde acudieron las autoridades, pero confirmaron que Roberto Ávila Tinoco y su hermano murieron en el lugar.

Ante la noticia, Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, externó sus condolencias a la familia de Roberto Ávila Tinoco y recordó el entusiasmo con el que platicaron la última vez sobre los proyectos en el municipio.