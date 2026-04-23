Marcos Torres Fuentes, quien fue señalado de ser el padrino de los populares XV años en Tabasco, fue separado de su cargo en Petróleos Mexicanos (Pemex).

Según la filtración de su baja, el subdirector de Pemex Exploración y Producción (PEP) en Tabasco, terminó de laborar con la empresa el 20 de abril de 2026, con argumento en el artículo 87 del reglamento de la empresa.

Padrino de los XV años en Tabasco es separado de su cargo en Pemex

Los millonarios XV años de María Fernanda Guerrero en Tabasco en marzo 2026, llamaron la atención por los vínculos que su familia tiene con Pemex, siendo que ahora su padrino habría resultado afectado.

Imágenes del evento mostraron a Marcos Torres Fuentes, subdirector de Pemex Exploración y Producción (PEP) en Tabasco, disfrutando de los artistas, lo que lo llevó a además ser señalado como el padrino.

Sin embargo, a poco más de un mes de los lujos por la fiesta de XV años en Tabasco, se filtró que Pemex terminó su relación laboral con Marcos Torres Fuentes.

Aunque aún se desconoce el motivo que llevó al fin de la relación laboral, se cree que una investigación interna en Pemex y el gasto de al menos 45 millones de pesos en la fiesta, condujo al desenlace.

Según los datos filtrados con imágenes desde el sistema de Pemex, Marcos Torres Fuentes dejó de laborar el 20 de abril de 2026, con sustento al artículo 87 del reglamento de la empresa.

Marcos Torres Fuentes es despedido de Pemex Tabasco. (@lumendoz)

Marcos Torres Fuentes es despedido de Pemex Tabasco. (@lumendoz)

Marcos Torres Fuentes es despedido de Pemex Tabasco. (@lumendoz)

Sin embargo, se desconoce cuál es el contenido explícito del artículo 87 del reglamento del personal de Pemex, pues mientras algunos aseguran que fue renuncia por voluntad, también puede existir la posibilidad de una renuncia tras una negociación por el escándalo.

Vínculo de Juan Carlos Guerrero y el padrino de los XV en Tabasco

El vínculo entre Marcos Torres Fuentes señalado como el padrino de los XV en Tabasco y Juan Carlos Guerrero, el padre de la festejada, radica desde Pemex.

Además de que se reportó que ambos tenían negocios irregulares que los vinculan en Tabasco, también existe el señalamiento de contratos por Pemex en el estado con Juan Carlos Guerrero, mismos que aseguran son millonarios.