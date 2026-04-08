Virginia Guillén Ávalos, señalada como trabajadora de Petróleos Mexicano (Pemex), sería investigada por la fiesta de XV años que organizó en el estado de Tabasco junto a Juan Carlos Guerrero Rojas.

Información señala que Pemex habría denunciado a Virginia Guillén Ávalos ante la Unidad de Responsabilidades de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, con el fin de esclarecer la fiesta de XV años cuyo costo aproximado fue de 40 millones de pesos.

Pero, ¿quién es Virginia Guillén Ávalos? Esto sabemos acerca de la trabajadora de Pemex, señalada por la millonaria fiesta de XV años de Tabasco.

¿Quién es Virginia Guillén Ávalos? Trabajadora de Pemex sería investigada por fiesta de XV años

Virginia Guillén Ávalos es una trabajadora de Pemex señalada por la millonaria fiesta de XV años que organizó en el estado de Tabasco.

Además, Virginia Guillén Ávalos es señalada por su relación con Juan Carlos Guerrero Rojas, empresario de Tabasco y contratista de Pemex que sostiene presuntos vínculos con Adán Augusto López.

Virginia Guillén Ávalos: Trabajadora de Pemex sería investigada por fiesta de XV años (Especial)

¿Qué edad tiene Virginia Guillén Ávalos?

Se desconoce cuál es la edad de Virginia Guillén Ávalos.

¿Quién es el esposo de Virginia Guillén Ávalos?

Virginia Guillén Ávalos se encuentra casada con Juan Carlos Guerrero Rojas, presunto empresario de Tabasco y contratista de Pemex.

¿Qué signo zodiacal es Virginia Guillén Ávalos?

Debido a que no se cuenta con la fecha de nacimiento de Virginia Guillén Ávalos, no es posible determinar cuál es su signo zodiacal de acuerdo con la astrología occidental.

¿Cuántos hijos tiene Virginia Guillén Ávalos?

Virginia Guillén Ávalos es madre de una hija menor.

¿Qué estudió Virginia Guillén Ávalos?

Virginia Guillén Ávalos cuenta con la Licenciatura en Contaduría Pública.

¿En qué ha trabajado Virginia Guillén Ávalos?

De acuerdo con la información, Virginia Guillén Ávalos se desempeña como Auxiliar Técnico “B” en Pemex.

Virginia Guillén Ávalos: Trabajadora de Pemex sería investigada por millonaria fiesta de XV años en Tabasco

Pemex presentó una denuncia ante autoridades anticorrupción con el fin de que investiguen la legalidad del patrimonio de Virginia Guillén Ávalos.

Lo anterior, luego de que investigaciones periodísticas revelaran que Virginia Guillén Ávalos ha realizado la adquisición de casas, terreros y camionetas de lujo pagando de contado, pese a que el sueldo mensual que percibe en Pemex es de 38 mil pesos.

Además, la fiesta de XV años que organizó para su hija en la entidad, la cual estimaciones apuntan a que costó más de 40 millones de pesos, pues incluyó la participación de artistas como:

Galilea Montijo

Belinda

J Balvin

Xavi