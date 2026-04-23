Marcos Torres Fuentes, subdirector en Petróleos Mexicanos (Pemex), Tabasco, estuvo envuelto en el escándalo de los XV años millonarios de María Fernanda, pero ¿quién es él?

Se argumentó que Marcos Torres Fuentes fue uno de los padrinos de los XV años millonarios, así que te contamos más detalles de él con estos datos:

Quién es

Edad

Esposa

Signo zodiacal

Hijos

Estudios

Trabajo

Marcos Torres Fuentes deja su cargo en Pemex

¿Quién es Marcos Torres Fuentes?

Marcos Torres Fuentes es un trabajador de Pemex, que tiene años laborando en distintos cargos de la empresa de hidrocarburos.

Se sabe que en la actualidad, Marcos Torres Fuentes tenía un cargo de alto mando, pero se desconoce si es subdirector de Pemex Exploración y Producción (PEP) o bien, Subdirector de Extracción Región Terrestre Sur en Pemex.

Otros de los datos que se conocen de Marcos Torres Fuentes es que nació Veracruz, donde estudió hasta la escolaridad básica.

Marcos Torres Fuentes, subdirector en Pemex. (Tomada de video/@cipm_ac)

Fuentes ha externado que no siempre tuvo el interés en ser ingeniero petrolero, sino que estaba más enfocado en la mecánica o ingeniería electrónica.

¿Qué edad tiene Marcos Torres Fuentes?

Marcos Torres Fuentes tiene 59 años de edad, pues nació el 31 de enero de 1967.

¿Quién es la esposa de Marcos Torres Fuentes?

Se desconoce quién es la esposa de Marcos Torres Fuentes.

¿Qué signo zodiacal es Marcos Torres Fuentes?

Marcos Torres Fuentes es del signo zodiacal de Acuario, pues nació un 31 de enero.

¿Cuántos hijos tiene Marcos Torres Fuentes?

Se desconoce si Marcos Torres Fuentes tiene hijos.

¿Qué estudió Marcos Torres Fuentes?

Marcos Torres Fuentes estudió la licenciatura en Ingeniería Petrolera en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional (IPN) con expedición de su título en 1991.

¿En qué ha trabajado Marcos Torres Fuentes?

Marcos Torres Fuentes trabajó como subdirector en Pemex, habiendo pasado por varios puestos dentro de la empresa.

Otro de los puestos que Marcos Torres Fuentes tuvo fue como subdirector de la Región Marina Sur, así como subdirector técnico de Exploración y Producción.

Marcos Torres Fuentes también forma parte del Colegio de Ingenieros Petroleros de México A.C.

Marcos Torres Fuentes deja su cargo en Pemex

A un mes de la millonaria fiesta de XV años en Tabasco donde Marcos Torres Fuentes fue señalado como padrino de la festejada, el subdirector dejó su cargo.

En una filtración desde el sistema de Pemex, se detalla que Marcos Torres Fuentes dejó de trabajar para Pemex desde el 20 de abril de 2026.

Según los datos del sistema, el sustento del fin de la relación laboral entre Marcos Torres Fuentes fue basado en el artículo 87 interno de Pemex. Sin embargo, se desconoce el contenido explícito de este.

Respecto a esto, existen especulaciones de que Marcos Torres Fuentes pudo haber renunciado tras una negociación con Pemex, o bien, que él mismo decidió dejar el cargo por su voluntad.

Ambos señalamientos son argumentados con el escándalo que dejó la fiesta de XV años y el manejo de contratos de Pemex que Marcos Torres Fuentes hizo con Juan Carlos Guerrero Rojas, padre de la quinceañera.