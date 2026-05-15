Claudia Sheinbaum revela que Petróleos Mexicanos (Pemex) busca impulsar exploración energética junto a la empresa brasileña Petrobras.

Destacó que se busca establecer alianzas estratégicas con Petrobras para modernizar la tecnología de exploración y asegurar la soberanía energética de México.

“Los retos son consolidar la producción, Pemex tiene que invertir una parte muy importante en exploración de nuevos campos, por eso la alianza que queremos hacer con Petrobras” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum revela que alianza de Pemex con Petrobras ayudará a intensificar la exploración de nuevos campos

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó el interés de su administración en establecer alianzas estratégicas con Petrobras, la petrolera estatal brasileña, con el fin de compartir modelos y esquemas de exploración y producción.

Destacó que con la alianza, Pemex busca aprovechar las tecnologías y esquemas de exploración desarrollados en Brasil, un país reconocido por su liderazgo en la exploración en aguas profundas.

Claudia Sheinbaum destacó que uno de los retos de Pemex es realizar inversiones importantes en la búsqueda de nuevos yacimientos para consolidar su meta de producir 1.8 millones de barriles diarios.

Y es en este rubro donde los esquemas de Petrobras resultan de gran interés para el gobierno mexicano.

“Petrobras tiene el desarrollo de distintos esquemas de exploración para Brasil, que nos interesan muchísimo que podamos compartirlos, entonces exploración y producción para su meta de 1.8 millones de barriles diarios” Claudia Sheinbaum

Uno de los objetivos primordiales de esta colaboración es fortalecer la generación de gas mediante el intercambio de modelos de producción.

Esta cooperación con Petrobras enmarca la nueva etapa de Pemex bajo la dirección de Juan Carlos Carpio, orientada a fortalecer la soberanía energética y mejorar la eficiencia operativa de la institución.

¿Cuáles son los retos de Pemex bajo la dirección de Juan Carlos Carpio?

Juan Carlos Carpio reemplaza a Víctor Rodríguez Padilla en la dirección de Pemex.

El nuevo titular asume el compromiso de alcanzar una producción de 1.8 millones de barriles diarios y de integrar las subsidiarias para reducir la burocracia.

Entre sus prioridades destacan el fortalecimiento de la refinación nacional, el saneamiento de las finanzas y el análisis sobre la viabilidad del fracking.

Claudia Sheinbaum resaltó que los retos de Juan Carlos Carpio al frente de Pemex son:

Gas Natural : Se busca fortalecer la generación de gas natural y definir la viabilidad de producir gas no convencional, analizando incluso el posible uso de técnicas como el fracking .

: Se busca fortalecer la generación de gas natural y definir la viabilidad de producir gas no convencional, analizando incluso el posible uso de técnicas como el . Refinación y Gasolinas : El reto es consolidar el funcionamiento del Sistema Nacional de Refinación, particularmente terminando las obras en Tula y Salina Cruz para incrementar la producción de gasolinas.

: El reto es consolidar el funcionamiento del Sistema Nacional de Refinación, particularmente terminando las obras en Tula y Salina Cruz para incrementar la producción de gasolinas. Petroquímica y Fertilizantes: Se proyecta aumentar la producción en el sector petroquímico y elevar la fabricación de fertilizantes en el país como parte de la transformación de la empresa