El coordinador del Partido Verde en el Senado, Manuel Velasco, expresó que la bancada respalda a Juanita Guerra por la polémica que se desató tras ser captada en el salón de belleza del recinto.

“Por supuesto que la senadora Juanita Guerra tiene el respaldo de la bancada” Manuel Velasco

Manuel Velasco garantiza respaldo a Juanita Guerra en polémica por salón de belleza en el Senado

El martes 10 de febrero la senadora del Partido Verde, Juanita Guerra, acusó que no recibió el apoyo de sus compañeras por la polémica que se desató en torno al salón de belleza en el que fue captada.

Incluso, la legisladora federal rompió en llanto al denunciar una falta de solidaridad en el caso, tras lo cual el coordinador del Verde, Manuel Velasco, afirmó que sí la respaldan.

Juanita Guerra en el salón de belleza del Senado (Yazmín Betancourt)

Abordado por medios de comunicación en la misma sede legislativa, Manuel Velasco señaló que ya pudo platicar con Juanita Guerra para conocer más del polémico salón de belleza del Senado.

Al respecto, el senador y ex gobernador de Chiapas dijo que su compañera le explicó que no fue la única integrante de la bancada que recurrió a los servicios de la estética.

En ese sentido, hizo eco de los reproches de Juanita Guerra en torno a que “sintió que la dejaron sola”, hecho que dijo, no ocurrió desde su trinchera, pues insistió que el Partido Verde la respalda.

Salón de belleza del Senado cerró por acuerdo de Jucopo

Luego de asegurar que la fracción parlamentaria del Partido Verde sí respalda a Juanita Guerra, el coordinador Manuel Velasco reveló que el salón de belleza del Senado cerró por acuerdo de la Jucopo.

Sobre el punto, el senador aseguró que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, ya tomó la decisión de cerrar la estética y determinó que ya no vuelva a operar nunca más.

<i>“Es un tema que está en manos de la Junta de Coordinación Política y el acuerdo que ya se tomó es que se va a cerrar”</i> Manuel Velasco. Senador del Partido Verde

Sin embargo, al señalar que Juanita Guerra le aseguró que el salón de belleza no fue instalado de forma reciente, consideró que es necesario revisar a detalle el asunto para determinar qué pasó.

Por ello, el senador indicó que es necesario que el tema se transparente para que se conozca de manera clara tanto los tiempos de operación, como los recursos que se usaron para instalarlo.