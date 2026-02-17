El controversial salón de belleza del Senado no habría costado 37 mil pesos como dijo Ignacio Mier, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), el verdadero gasto ya habría sido revelado.

Bajo la administración en Jucopo de Adán Augusto López, el salón de belleza del Senado habría gastado 136 mil pesos a menos de un año de su inauguración clandestina.

Aseguran que el salón de belleza del Senado clausurado gastó 136 mil pesos

El salón de belleza del Senado fue cerrado luego de que se exhibió que operaba bajo clandestinidad. Sin embargo, han evidenciado que su gasto fue más que el que Ignacio Mier dijo conocer.

Aunque el presidente de la Jucopo aseguró que el gasto del salón en la Cámara de Senadores fue era mayor a 37 mil pesos porque fue habilitado con mobiliario que ya tenían, se evidenció que no fue así.

La periodista Leti de la Robles de la Rosa, expuso que el gasto para el salón de belleza del Senado fue de 136 mil pesos a menos de un año de su inauguración.

Oposición niega uso del salón de belleza en el Senado (Daniel Augusto)

Según la información que obtuvo en la Relación de Bienes Muebles del Senado del 2019, junio 2024, diciembre 2024 y junio 2025, la Cámara Alta compró:

Lavacabezas con masaje eléctrico: 48 mil 596 pesos

Tocadores Dorian (2): 28 mil 333 pesos cada uno

Sillas de vinipiel (2): 15 mil 381 pesos cada uno

El costo total es de 136 mil 024 pesos para el nuevo mobiliario que se compró para el salón de belleza. Pero si se le añaden los 36 mil 208 pesos del mobiliario anterior, el costo total fue de 172 mil 232 pesos.

Por los registros obtenidos, la aprobación del salón de belleza, así como sus insumos sucedieron con Adán Augusto López como presidente de Jucopo.

Salón de belleza en el Senado era propiedad de una particular

El salón de belleza en el Senado que costó 137 mil pesos al gasto público, tenía como dueña una particular que aseguran es amiga de las senadoras del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

La relación cercana de la dueña del salón de belleza en el Senado ha llamado la atención no solo por las senadoras de Morena, sino porque los gastos para la habilitación del espacio fueron absorbidos por la Cámara Alta.