La senadora por el estado de Guanajuato, Martha Lucía Mícher, argumentó que el salón de belleza de la Cámara de Senadores debe reabrirse, pero con regulación.

Mícher aseguró que así como hay restaurantes, cafeterías, librerías y de más en el Senado, el salón de belleza debería reabrirse porque no hacerlo sería apoyar al patriarcado.

Martha Lucía Mícher, senadora de Morena, quiere reabrir el salón de belleza en el Senado

La senadora Martha Lucía Mícher por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) explicó que el mantener el salón de belleza del Senado cerrado sería “darle gusto al patriarcado”.

En una entrevista con Latinus, la senadora explicó la necesidad de tener un salón de belleza en el Senado, asegurando que funciona para cuando se tienen entrevistas en televisión y tienen que verse aún más presentables, por ejemplo.

Asimismo, expuso que el mantener el salón de belleza en el Senado cerrado sería apoyar a la misoginia, argumentando que “las mujeres tenemos derecho a arreglarnos”.

Martha Lucía Mícher, senadora de Morena. (@MaluMicher)

Incluso, Mícher aseguró que el tema de la reapertura ya fue solicitado al presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ignacio Mier.

Martha Lucía Mícher cree que el salón de belleza del Senado debe abrir pagando “su rentita”

La senadora de Morena externó que ya solicitó a Ignacio Mier que se reabra el salón de belleza en la Cámara Alta e incluso propuso que esta vez sea regulado pagando “su rentita”.

Mícher externó que en la Cámara de Senadores existen diversos comercios como restaurantes, cafeterías, bancos, librerías, de modo que el salón de belleza podría reabrir pagando lo correspondiente por el uso del espacio.

Incluso, recordó que en la Cámara de Diputados hay un salón de belleza que opera con toda normalidad porque “no viola la austeridad” el tener acceso a este.