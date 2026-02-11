Tras polémica por salón de belleza en el Senado, la legisladora del Partido Verde, Juanita Guerra lloró, ya que asegura, atentaron contra su persona las mismas que la invitaron.

En días anteriores se dio a conocer el uso de un salón de belleza en el Senado pese a reformas de austeridad, en el cual, Juanita Guerra fue captada tiñéndose el cabello.

Juanita Guerra llora tras polémica por uso del salón de belleza en el Senado

Fue ante cuestionamiento de medios de comunicación que Juanita Guerra se pronunció ante polémica del salón de belleza en el Senado, ya que tomaron una imagen que no corresponde.

Juanita Guerra aseveró que como legisladora ha denunciado y sido valiente, luchando por los municipios de Morelos, lo que constatarán los ciudadanos que representa y por lo que ha trabajado.

La senadora @JuanitaGuerra_M llora mientras lamenta que ninguna de las morenistas que la invitaron a usar el salón de belleza del @senadomexicano se haya solidarizado con ella, hasta salieron a decir que no conocían el lugar. pic.twitter.com/xGGCjrS6dq — Leti RoblesdelaRosa (@letroblesrosa) February 10, 2026

Por lo mismo, Juanita Guerra destacó que ha dado la cara, lo cual hace injusto que la hostiguen de esa manera por el salón de belleza, como varios medios han expresado.

Al respecto, la senadora del PVEM también dio a conocer que presentó un oficio dirigido a la Mesa Directiva para que se transparente todo lo referido al salón de belleza.

Juanita Guerra asegura que quienes la invitaron al salón de belleza en el Senado no han sido solidarias

Sin embargo, Juanita Guerra también señaló llorando que sus compañeras legisladoras que la invitaron no han sido solidarias, asimismo, han negado el salón de belleza en el Senado pese a esto.

Al respecto, la senadora también planteó que es mucha coincidencia que los dos medios hayan captado el momento en que se encontraba tiñéndose el cabello por el cual pagó 500 pesos.

Por lo cual, Juanita Guerra mencionó que es víctima de una campaña en su contra, ya que las senadoras que están detrás del salón de belleza sólo se han deslindado y afirmaron desconocer el lugar.

Andrea Chávez, a quien se le atribuyó el salón de belleza en el Senado, fue cuestionada al respecto sobre las declaraciones de Juanita Guerra, sin embargo, descartó hacer comentarios.