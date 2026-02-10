La senadora Juanita Guerra Mena del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) encaró los señalamientos por haber asistido al salón de belleza en el Senado, asegurando que era la primera ocasión.

Guerra dijo que enfrentaría cuestionamientos sobre el salón de belleza en la Cámara de Senadores, compartiendo que sí asistió fue porque una senadora del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) le extendió la invitación.

Juanita Guerra confirma que fue al salón de belleza en el Senado por invitación de Morena

Luego de que el 4 de febrero de 2026 se destapó el salón de belleza en el Senado con Juanita Guerra como clienta mientras se aplicaba un tinte, la senadora compartió quién la invitó.

Aunque Juanita Guerra del PVEM había señalado que pagó 500 pesos por el tinte que le aplicaron en el Senado, esta ocasión se sinceró y argumentó que la invitación se la dio unas senadoras de Morena.

Explicó que aunque desde un año atrás las legisladoras le ofrecieron ir al servicio, fue hasta aquel 4 de febrero que acudió. Sin embargo, Guerra no quiso revelar la identidad de su colega de Morena.

Por otra parte, externó que entregó un oficio a la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier, y a la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, sobre sus actividades como senadora desde 2024 para argumentar que sí hace su labor legislativa.

Asimismo, en un video mostrado por Leti de la Rosa, la senadora externó que parte del oficio entregado a Laura Itzel Castillo consta en la petición de transparencia sobre el salón de belleza en el Senado.

A ello se le suma, que pide se divulgue quién inició el salón, qué senadoras han asistido y quiénes -como ella- han ido en una única ocasión.

“Le pedí a la presidenta de la Mesa Directiva [Laura Itzel Castillo] y a la Junta de Coordinación Política [Ignacio Mier] que dé a conocer quiénes fuimos invitadas, quiénes hemos asistido y cuántas veces, solamente una ocasión, fue una servidora (...) Unas compañeras del grupo parlamentario de Morena [la invitaron]”. Juanita Guerra, senadora.

Juanita Guerra también argumentó que el salón de belleza en el Senado forma parte de los “servicios” que tienen los legisladores como el comedor, el banco, los boleros, entre otros, aludiendo a que todos usan uno u otro según les convengan.

Juanita Guerra acusa violencia política de género tras ser captada en salón de belleza del Senado

La senadora Juanita Guerra dio a conocer que fue al salón de belleza del Senado tras invitación de Morena. Sin embargo, señaló que la exposición cayó en violencia política de género.

Guerra expuso su inconformidad al haber sido grabada en el salón de belleza, asegurando que tras ello el video fue alterado con inteligencia artificial lo que además le provocó violencia política de género.

“No voy a permitir de que de manera dolosa vayan a tomar una imagen, que la alteraron y que han utilizado inteligencia artificial para hacer violencia política de género”. Juanita Guerra, senadora.

Finalmente, Juanita Guerra dijo que por “respeto, humanidad y sororidad” se evitaría exponer ante los medios el nombre de las senadoras que hacen uso del salón de belleza en el Senado.