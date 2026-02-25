En redes circula el video de la regidora del PVEM de Rioverde, San Luis Potosí, Rosa María Huerta Valdez, quien fue captada con bailarín stripper en sus oficinas; desata polémica.

De momento, la dirigencia estatal o nacional del PVEM, así como tampoco el alcalde de Rioverde, sin embargo, la regidora aseguró disfrutar el baile y afirmó que le “valen puritita m...” las críticas.

Regidora del PVEM celebra cumpleaños con bailarín stripper en su oficina

En redes sociales se viraliza un video, en el que se observa a la regidora del PVEM, Rosa María Huerta Valdez, con un stripper, evento que se presume, ocurrió el viernes 20 de febrero en las oficinas.

El video muestra cómo, mientras Rosa María Huerta Valdez se encuentra en su silla en la que sería su oficina, un presunto stripper le baila y se desviste, lo que provoca las risas de la regidora del PVEM.

Se llama Rosa Huerta, es regidora del @partidoverdemex en #Rioverde #SLP.



Sí.



La política potosina vive horas muy bajas. pic.twitter.com/EnjiFzhlND — Oswaldo Ríos (@OSWALDORIOSM) February 24, 2026

Sin embargo, el baile en el que el hombre se quita los pantalones y se los avienta a la regidora del PVEM, no sería el único, ya que posteriormente, la levanta para que lo acompañe.

Se menciona que el stripper sería un comediante local, quien acudió a las oficinas del ayuntamiento de Rioverde en horario laboral, aunque la regidora del PVEM aseguró que le dolió la cabeza de la risa.

Esto fue mencionado en la publicación original en comentarios, en donde afirmó que sabía la polémica y críticas que el baile en su oficina podría provocar pero no le preocupaba.

Secretario de Gobierno de San Luis Potosí pide mesura tras video de regidora del PVEM

Por su parte, el secretario de Gobierno de San Luis Potosí, José Guadalupe Torres Sánchez, pidió mesura a los funcionarios públicos del estado, derivado del video polémico de la regidora del PVEM.

Agregó que el funcionario es un ciudadano que debe tener buenos modales, mantener las formas, con una moral intachable y en consecuente, poner el ejemplo a la ciudadanía.

Por lo mismo, explicó que puede ser que la regidora del PVEM pudo no tener conocimiento del baile de cumpleaños, sin embargo, debió frenar el evento, aunque el asunto será llevado por el cabildo de Rioverde.