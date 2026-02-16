La Junta de Coordinación Política (Jucopo) decidió cerrar de manera definitiva el salón de belleza en el Senado, por distintas razones, explicó su presidente, Ignacio Mier.

“A la institución le interesa que se hable de cuestiones legislativas y con eso, doy por terminado el tema”. Ignacio Mier, coordinador de Morena en el Senado

En días anteriores, en el Senado se encontró un salón de belleza, que tras darse a conocer, fue clausurado, además de que Ignacio Mier advirtió revisión del mismo.

Ignacio Mier justifica cierre del salón de belleza en el Senado

Durante conferencia de prensa, Ignacio Mier confirmó que el salón de belleza en el Senado quedó cerrado de manera definitiva, como acordó la Jucopo y la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo.

Al respecto, Ignacio Mier explicó que pese a que había un tema más importante, como la reforma laboral de las 40 horas, la nota se convirtió en la espectacularidad, opacando la agenda legislativa.

Ignacio Mier aseguró a su vez que habrá transparencia, por lo cual, la Jucopo presentará un acta circunstanciada y un informe detallado sobre el salón de belleza en el Senado.

El morenista cerró el tema ya que hay otro temas de mayor importancia, aunque añadió que lamenta que sus compañeras que usaban el salón de belleza ya no podrán acudir a arreglarse.

Referente a la investigación para dar con quien organizó el salón de belleza en el Senado como cuestionaron medios, Ignacio Mier no dio a conocer si se encontró al o la responsable.

Ignacio Mier descarta que salón de belleza en el Senado fuera con recursos públicos

Asimismo, Ignacio Mier abordó los recursos con los cuales se financiaba el salón de belleza en el Senado, y descartó que fuera dinero del erario, como se acusó inicialmente.

El senador de Morena explicó que el salón de belleza del Senado había sólo un sillón, así como un lavador de cabello junto con un espejo, mientras que el maquillaje y utensilios eran llevados por la estilista.

La encargada del salón de belleza ganaba su sueldo del costo de los servicios en día de sesión, que iban desde los 100 pesos hasta tintes de 500, ya que Ignacio Mier aclaró que nadie le pagaba.

Ignacio Mier aseguró que se hizo una investigación minuciosa, que derivó con mobiliario reutilizado que ya fue devuelto, además de que no hay duda sobre el manejo de los recursos.