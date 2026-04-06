Rosa Icela Rodríguez hizo un llamado a entablar un diálogo con transportistas y productores para evitar los bloqueos y paros a los que convocaron.

“Hacemos el llamado a privilegiar las vías de entendimiento, a evitar acciones que afecten a terceros” Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación

Así lo planteó durante conferencia de prensa en la que advirtió que los actos de protesta e interrupción a la circulación en las diversas vías de comunicación, implican importantes afectaciones.

De la misma forma, la funcionaria federal rechazó las acusaciones de las organizaciones gremiales que protagonizan los bloqueos y afirmó que sí se han atendido los planteamientos que han hecho.

Rosa Icela Rodríguez llama a transportistas y productores a dialogar para evitar bloqueos

La mañana del lunes 6 de abril, transportistas y productores del campo iniciaron una serie de bloqueos en 11 distintas vialidades de toda la República, en protesta por la falta de atención al sector.

Al respecto, el gobierno federal reportó que se tratan de un total de 11 bloqueos carreteros en nueve entidades, debido a los cuales la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, llamó a priorizar el diálogo y la negociación.

Durante la conferencia realizada el mismo 6 de abril, Rosa Icela Rodríguez pidió dejar de lado las acciones que afectan a terceros y el desarrollo económico del país, para dar paso a las “vías de entendimiento”.

🔴 “Hacemos el llamado a privilegiar las vías de entendimiento” dijo la Secretaria @rosaicela_ de @SEGOB_mx, a los transportistas y agricultores que hoy “toman” algunas carreteras del país 👇🏻 pic.twitter.com/qUpRGaLXub — Michelle Rivera (@michelleriveraa) April 6, 2026

Así lo señaló al destacar que por su parte, el gobierno de México mantiene su posición de apertura al diálogo con las organizaciones de transportistas y productores que se han sumado a las acciones de protesta.

En el mismo sentido, el subsecretario de Gobierno, César Yáñez Centeno, pidió a los inconformes a retomar las mesas de negociación y aseveró que no hay razón para seguir con los bloqueos.

Rosa Icela Rodríguez afirma que sí han atendido demandas de transportistas y productores

Al llamar al diálogo con transportistas y productores en medio de los bloqueos que realizan a lo largo del país, Rosa Icela Rodríguez aseguró que que sí han atendido sus demandas.

Sobre ello, la funcionaria federal declaró que el gobierno federal no solo ha escuchado los planteamientos de las organizaciones inconformes, sino que han cumplido con varias de sus exigencias.

“El gobierno de México, ante las demandas planteadas han sido atendidas de manera puntual y los acuerdos continúan en proceso conforme a los tiempos administrativos y operativos correspondientes” Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación

En ese sentido, expuso que la cumplimentación de los acuerdos aún sigue en proceso, pero explicó que se concretarán en apego a los tiempos administrativos que correspondan.

Por su parte, César Yáñez sostuvo que las demandas sí han sido escuchadas, pero desde noviembre hasta la fecha los transportistas y productores “han venido agregando peticiones nuevas”.