Al cumplirse 9 horas del bloqueo que inició durante la mañana del 6 de abril en la autopista México-Toluca, los transportistas afiliados a la ANTAC comenzaron a liberar la vialidad.

De acuerdo con los reportes, fue minutos antes de las 17:00 horas cuando los transportistas y agricultores comenzaron a retirar sus unidades de la zona de la caseta La Venta.

Hasta el momento, la Asociación Nacional Transportista (ANTAC) no ha emitido información relacionada con las acciones que se tienen planeadas, por lo que se desconoce si el bloqueo se restablecerá.

Liberan la México-Toluca tras 9 horas de bloqueo

Transportistas afiliados a la ANTAC, así como productores agrícolas del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), iniciaron la mañana del 6 de abril, un bloqueo vehicular en la autopista México-Toluca.

Desde las 07:00 horas, los inconformes colocaron unidades de carga y maquinaria agrícola en las inmediaciones de la caseta La Venta, para obstruir la circulación, bloqueo que se retiró tras 9 horas de iniciado.

Así lo confirmó la Guardia Nacional por medio de un mensaje que compartió en redes sociales, en el que destacó que la zona ya se encuentra liberada y el tráfico comienza a agilizarse.

Guardia Nacional sobre bloqueo en México-Toluca (@GN_Carreteras/X)

Cabe destacar que debido al bloqueo de transportistas y productores del campo, cientos de automovilistas terminaron varados en ambos sentidos de la autopista México-Toluca.

Por ello, ante el retiro de las unidades que bloquearon el punto, se reporta que las kilométricas filas de automóviles avanzan poco a poco para descongestionar la zona.

¿Habrá nuevo bloqueo en la México-Toluca?

Pese a que transportistas y productores agrícolas ya retiraron el bloqueo en la autopista México-Toluca, ni la ANTAC ni la FNRCM han emitido pronunciamientos sobre la situación.

Debido a ello, hasta el cierre de esta nota no se tiene conocimiento sobre lo que ocurrirá el día 7 de abril y no se sabe si se tiene programado alguna otra movilización o bloqueo en la zona.

Se debe resaltar que a diferencia de lo ocurrido en la autopista México-Toluca, en otras vialidades del país se mantienen los bloqueos por parte de los transportistas y agricultores inconformes.