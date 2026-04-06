Claudia Sheinbaum rechazó este lunes 6 de abril de 2026 el llamado a un paro nacional de transportistas, al asegurar que la Secretaría de Gobernación atiende sus demandas mediante mesas de trabajo.

“Está la puerta abierta para el diálogo y al mismo tiempo se ha estado atendiendo las demandas que tienen. Entonces por qué razón van a movilizarse si hay un diálogo permanente abierto (...) No es que no haya habido apoyo, sino que los recursos que tenemos no son infinitos como para poder apoyar a los montos que ellos quieren”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

En la mañanera, sostuvo que no existe “razón” para una movilización, pues se han abierto espacios de diálogo sobre licencias, seguridad en carreteras y temas con la SICT.

La presidenta de México atribuyó la convocatoria al paro nacional a un reducido grupo de líderes inconformes, algunos con afiliaciones políticas distintas a Morena.

Sheinbaum subrayó que la secretaría presidida por Rosa Icela Rodríguez llamará al diálogo y seguirá atendiendo a transportistas.

Claudia Sheinbaum rechaza el paro nacional de transportistas

En la mañanera del pueblo, la presidenta de México aclaró que el gremio de transportistas está siendo atendido con mesas de trabajo por lo que no habría “razón” para un paro nacional.

Así como argumentó que el gremio de los agricultores son atendidos en mesas de trabajo, lo mismo pasa con los transportistas, aunque la solución ha sido “a medida de lo posible”.

Claudia Sheinbaum aseguró que debido a que se les está escuchando y se ha dialogado sobre sus inquietudes, no debería terminar en un paro nacional.

Por otra parte, explicó que los temas con el gremio transportista sobre las licencias, con la inseguridad en carreteras y con la Secretaría de Infraestruuctura, Comunicaciones y Transportes (SICT) están en busca de solución.

Aclarando que incluso ella se ha reunido con el sector de agricultores específicamente, aunque no con el transportista.

Sheinbaum atribuye paro de transportistas a 3 o 4 líderes

La presidenta de México, rechazó el paro nacional de transportistas porque hay mesas de trabajo de forma permanente. Además de que señaló que solo algunos están inconformes.

Claudia Sheinbaum expuso que el llamado a la movilización solo proviene de algunos transportistas e incluso aseguró que:

“Algunos líderes, tres o cuatro líderes realmente, de algunas organizaciones, son los que están promoviendo el cierre de las carreteras (...)”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Asimismo, la presidenta puso sobre la mesa que algunos líderes transportistas tienen afiliaciones políticas que no son con el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), pero no argumentó con firmeza que haya tintes políticos en el paro nacional.