El grupo financiero Banamex advirtió que el Paquete Económico 2027 plantea una lenta reducción del déficit y una presión sobre la deuda, que limitará el margen de maniobra de las finanzas públicas.

Banamex destacó que el Paquete Económico 2027 busca fortalecer la recaudación y la disciplina fiscal, pero no propone estrategias para contener la deuda frente a una economía con crecimiento moderado.

Paquete Económico 2027 preocupa a Banamex por ritmo de reducción del déficit y presión sobre la deuda

La Secretaría de Hacienda entregó el Paquete Económico 2027 el pasado martes 8 de septiembre en la Cámara de Diputados, a fin de iniciar con el análisis de la estrategia de ingresos y egresos del gobierno.

Édgar Amador: Paquete Económico 2027 destina 2.6% a programas sociales (Cuartoscuro / Mario Jasso)

Tras la entrega, Banamex publicó un estudio económico en el que alerta que, si bien, el gobierno mantiene el objetivo de consolidación fiscal, lo hace mediante una lenta reducción del déficit y el crecimiento de la deuda.

De acuerdo con Banamex, se estima que el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) aumentará de 54.0% del PIB en 2026 a 55.0% en 2027.

El incremento de los RFSP respondería a que los flujos fiscales son insuficientes para estabilizar la deuda, incluso con un tipo de cambio favorable, lo que afectaría la calificación crediticia del Estado mexicano.

Asimismo, Banamex considera que el Paquete Económico 2027 descansa en una previsión optimista de recaudación, impulsada por cambios al ISR y restricciones a deducciones empresariales.

No obstante, recordó que durante 2026 la recaudación por ISR ha mostrado un desempeño por debajo de la meta, lo que podría traducirse en menores ingresos presupuestarios y un déficit mayor.

El análisis también advierte que las presiones por pensiones, programas sociales, servicio de la deuda y apoyos a Pemex dificultará reducir el gasto programable sin afectar la inversión pública.

Pese a este panorama, Banamex considera que México conservaría el grado de inversión en su escenario base, aunque la trayectoria de la deuda es ascendente y el país queda con un espacio fiscal reducido para atender emergencias.