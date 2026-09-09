Claudia Sheinbaum compartió que Ricardo Salinas Pliego ha estado pagando la deuda que tiene Elektra con el SAT.

De acuerdo con la presidenta, a Ricardo Salinas Pliego le ha tocado pagar “el doble” por no aceptar el acuerdo en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Él por no pagar lo que le correspondía en el periodo del presidente López Obrador ahora tuvo que pagar prácticamente el doble” Claudia Sheinbaum

Asimismo, resaltó que lo recaudado por la deuda de Salinas Pliego al SAT, se están pagando programas de Bienestar como becas y pensiones.

Sheinbaum aclara que Salinas Pliego sí está pagando su deuda

Claudia Sheinbaum aclaró desde su mañanera del 9 de septiembre que Ricardo Salinas Pliego sí está pagando la deuda de Elektra de 31 mil millones de pesos.

“Él está pagando cada mes lo que debía de Elektra… Está pagando 31 mil millones de pesos que se están destinando principalmente a los programas de Bienestar” Claudia Sheinbaum

La presidenta resaltó que Salinas Pliego pagó “un monto inicial” y luego hizo un acuerdo con el SAT para pagar su deuda en un plazo de 18 meses.

Asimismo, reiteró que, si hace los 18 pagos, al término del plazo establecido “en efecto ya no tiene deudas” Elektra, a menos que se cometa alguna irregularidad.

“El sigue pagando todavía y al pagar los 18 meses en efecto ya no tiene deudas a menos que haya alguna otra cosa de irregularidad que cometa” Claudia Sheinbaum

Sin embargo, reiteró que “sí ha cumplido” con los pagos de cada mes; señaló que “por eso está algo enojado”.

¿Cuánto ha pagado Ricardo Salinas Pliego?

Ricardo Salinas Pliego tiene un adeudo de 32 mil 133 millones de pesos con el SAT que debe liquidar en julio de 2027.

Para mayo de 2026, Grupo Salinas ya había aportado alrededor de 13 mil 980 millones de pesos, lo que corresponde al 43.5% de su deuda total.