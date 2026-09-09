Antonio Martínez Dagnino, jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), negó que el organismo haya incrementado las revisiones a contribuyentes, tanto grandes como pequeños y medianos.

“Contribuyentes activos son 80 millones y contribuyentes con obligaciones fiscales son 60 millones, desde el 2019 a la fecha hemos tenido un crecimiento acumulado del más del 20%. Lo que comentaban de las revisiones que se iba a revisar a los mismos, eso no es cierto.” Antonio Martínez Dagnino, jefe del Servicio de Administración Tributaria

Durante la conferencia mañanera del 9 de septiembre de la presidenta Claudia Sheinbaum, Martínez Dagnino explicó que actualmente existen 80 millones de contribuyentes activos y 60 millones con obligaciones fiscales.

Asimismo, el jefe del SAT reveló que desde el año 2019, el padrón registra un crecimiento acumulado superior al 20%.

SAT asegura que disminuyeron las auditorías a contribuyentes

Martínez Dagnino rechazó que el SAT esté concentrando sus revisiones en los mismos contribuyentes y aseguró que la fiscalización ha disminuido en los distintos sectores.

En el caso de los grandes contribuyentes, detalló que el SAT revisa en promedio al 6% del padrón, lo que representa alrededor de 800 auditorías al año. Sin embargo, durante 2026 se han realizado menos de 300 revisiones hasta el momento.

“Se han disminuido las revisiones tanto en grandes contribuyentes como para pequeños y medianos contribuyentes, en promedio de los grandes contribuyentes se está revisando un 6% del total del padrón; en año en promedio unas 800 auditorias. En este año llevamos menos de 300.” Antonio Martínez Dagnino, jefe del Servicio de Administración Tributaria

El funcionario también señaló que las estrategias de fiscalización están dirigidas principalmente a detectar posibles esquemas de evasión fiscal. Entre las conductas que el SAT vigila se encuentran:

El uso de factureras

Pérdidas fiscales recurrentes

Deducciones simuladas

Ingresos no declarados

Abusos de estímulos fiscales

De esta manera, Martínez Dagnino sostuvo que las cifras no respaldan la versión de un aumento generalizado en las auditorías del SAT a contribuyentes.

La dependencia mantiene como objetivo incrementar la recaudación sin crear nuevos impuestos, mediante acciones contra la evasión y el incumplimiento fiscal.