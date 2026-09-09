El jefe del SAT, Antonio Martínez Dagnino, presumió que el Gobierno de México ha incrementado de manera importante la recaudación tributaria sin una reforma fiscal ni aumentar o crear nuevos impuestos.

“En la anterior viene el aumento de los ingresos tributarios para este año 2026, el cierre representa un 15.4% en relación al PIB, es el porcentaje mayor de toda la historia de los ingresos tributarios y sin reforma fiscal, hubo un aumento de +2.7 billones de pesos” Antonio Martínez Dagnino

Durante la conferencia de este 9 de septiembre, Martínez Dagnino destacó que los ingresos tributarios pasaron de mil 562 billones de pesos en 2013 a una proyección de 5 mil 916 billones para 2026 sobre el Paquete Económico 2027.

SAT aumenta recaudación sin subir impuestos

De acuerdo con las cifras presentadas por Antonio Martínez Dagnino, los ingresos tributarios representaban 9.2% del PIB en 2013, mientras que para 2019 alcanzaron 12.7%.

Para 2026, el SAT proyecta que la recaudación represente 15.4% del PIB, lo que significa un incremento de 2.7 puntos porcentuales del PIB entre 2019 y 2026, así como un mayor presupuesto en el Paquete Económico 2027.

Martínez Dagnino atribuyó este crecimiento a las medidas de fortalecimiento implementadas por el Gobierno de México, particularmente al combate contra la evasión y elusión fiscal, así como a una mayor eficiencia administrativa.

Entre las acciones mencionadas se encuentran:

El combate a las empresas factureras

Mayores sanciones por delitos fiscales

La incorporación de la economía digital

La eliminación de mecanismos como la compensación universal

También se destacaron medidas aduaneras, controles al comercio electrónico y empresas de mensajería, además de estímulos fiscales regionales y la creación del RESICO.

Así, el mensaje central del titular del SAT fue que el aumento de la recaudación de 2.7 billones de pesos, se consiguió mediante mayor fiscalización y control, y no mediante nuevos impuestos.