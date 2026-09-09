La secretaria ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) Claudia Arlett Espino, renunció hoy 9 de septiembre de 2026.

Claudia Arlett Espino fue designada con diez votos a favor y uno en contra bajo su cargo que ejercía desde noviembre de 2024.

Claudia Arlett Espino renuncia al INE

Trascendió la noticia de que hoy Claudia Arlett Espino dejó de fungir como secretaria ejecutiva del INE, tras presentar su renuncia.

Con una carta fechada el 8 de septiembre, Claudia Arlett Espino extendió la decisión de su renuncia tras analizar que actualmente no está en condiciones de para tomar con responsabilidad el proceso electoral 2027.

Claudia Arlett Espino, secretaria ejecutiva del INE. (Rogelio Morales/Cuartoscuro / Rogelio Morales Ponce)

Al razonamiento de Espino, su decisión responde a sus convicciones sobre la importancia del INE con un “interés en la institución y de la ciudadanía” para prevalecer “siempre” sobre cualquier circunstancia personal.

Asimismo, se ha informado que tras la renuncia formal de Claudia Arlett Espino, se citó hoy a una junto al Consejo General en la que se tomarán decisiones sobre quien estará a cargo.

Será Guadalupe Taddei Zavala, presidenta del INE, quien brinde una opción al Consejo General para el cargo de secretaria ejecutiva. Sin embargo, esta será puesta a votación.

Claudia Arlett Espino terminaba como secretaria ejecutiva hasta el 2030

El puesto de Claudia Arlett Espino como secretaria ejecutiva del INE apenas estaba por cumplir dos años desde que el Consejo General votó a su favor.

Pues según las leyes, la secretaria ejecutiva del INE podrá tener su cargo hasta por seis años. Sin embargo, esta siempre está abierta a una renuncia antelada.

En el caso de la secretaria ejecutiva sí podría haber reelección, siempre y cuando obtenga la mayoría de los votos del Consejo General.

Se espera que en las próximas horas, se de a conocer quién tomará el cargo de secretaria ejecutiva del INE de cara al arranque del proceso electoral 2027 mañana 10 de septiembre.