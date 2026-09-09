El Paquete Económico 2027 contempla un incremento en los recursos destinados a sectores prioritarios como educación, ciencia, salud y seguridad, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Tras su entrega en la Cámara de Diputados, los legisladores iniciarán con el debate del Paquete Económico 2027, a fin de analizar la propuesta de ingresos y gastos del gobierno para el próximo año.

Édgar Amador: Paquete Económico 2027 destina 2.6% a programas sociales (Cuartoscuro / Mario Jasso)

Paquete Económico 2027 eleva presupuesto para sectores como educación, ciencia, salud y seguridad

Dentro de la propuesta para el próximo ejercicio fiscal, el gobierno de México plantea aumentar la inversión en educación, ciencia, salud y seguridad respecto al gasto que se destinó en 2026.

De acuerdo con la información, cada uno de los sectores prioritarios ya mencionados recibirán más del 10% que en 2026. Las cifras específicas son las siguientes:

Educación: 10.7%

Ciencia: 13%

Salud: 11.3%

Seguridad: 11.5%

Paquete Económico 2027 aumenta presupuesto para educación, ciencia, salud y seguridad (@Hacienda_Mexico)

El Paquete Económico 2027 también establece garantizar un incremento por encima de la inflación para todos los Programas para el Bienestar, como parte de la estrategia de política económica de Claudia Sheinbaum.

Hacienda destacó que el Paquete Económico 2027 está basado en el humanismo mexicano, con objetivos enfocados en generar mayores ingresos para las familias, ampliar la inversión y reducir la pobreza.

La propuesta será analizada por el Congreso de la Unión, donde los legisladores revisarán las asignaciones presupuestales y determinarán los recursos que finalmente serán aprobados para cada sector durante 2027.