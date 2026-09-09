Édgar Amador entregó este martes 8 de septiembre el Paquete Económico 2027 a la Cámara de Diputados, donde iniciará el análisis de la propuesta de ingresos y gastos del gobierno para el próximo año.

De acuerdo con la información, el Paquete Económico 2027 incluye la propuesta de:

Ley de Ingresos

Miscelánea Fiscal

Proyecto de Presupuesto de Egresos

Modificaciones a leyes financieras

Édgar Amador entrega Paquete Económico 2027 en la Cámara de Diputados

Tal como lo marcaba la agenda de la Cámara de Diputados, Édgar Amador, secretario de Hacienda y Crédito Público, arribó a San Lázaro a las 18:00 horas para entregar el Paquete Económico 2027.

Édgar Amador entrega el Paquete Económico 2027 (Captura de pantalla)

Raúl Bolaños Cacho Cué, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, recibió el Paquete Económico 2027 para comenzar con su análisis, debate y aprobación.

La entrega del documento da inició al proceso legislativo del Paquete Económico 2027, que establece las proyecciones y prioridades financieras que tendrá la administración de Sheinbaum durante 2027.

Cabe mencionar que la presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que el Paquete Económico 2027 estaría acompañado de una serie de reformas y medidas para evitar la evasión fiscal.

Entrega del Paquete Económico 2027: Édgar Amador destaca que recursos público sirven al pueblo y al desarrollo de México

Durante su participación en la ceremonia de entrega del Paquete Económico 2027, Édgar Amador señaló que, para el próximo año, se seguirá la misma ruta marcada por Sheinbaum, de que los recursos públicos deben servir al pueblo.

Amador afirmó que México ha mantenido una inflación estable y el PIB ha crecido significativamente respecto a otros años, por lo que seguirán apostando por el bienestar de la población y el crecimiento del país.

“El gasto público en 2027 segura orientado en mejorar el bienestar de las familias y fortalecer el crecimiento económico” Édgar Amador

La propuesta para el gasto público de 2027 estima la inversión de:

1.1 billones de pesos para salud

1.3 billones de pesos para educación

Además se estima que el 2.6% del PIB sea destinado para dar continuidad a los programas sociales.

Tras la entrega, Édgar Amador se puso a dispisición del Congreso de la Unión para atender sus inquietudes. Resaltó que el Paquete Económico 2027 debe entenderse en el marco del bienestar de México y sus familias.