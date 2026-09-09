Édgar Amador Zamora compartió las cifras clave del Paquete Económico 2027 de Claudia Sheinbaum para el crecimiento de la economía del país.

Desde la mañanera del 9 de septiembre, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), resaltó que este paquete se enfoca en la estrategia de finanzas públicas responsables para el Bienestar

Asimismo, señaló que con el Paquete Económico 2027 se busca lograr finanzas públicas sanas que “permitan sostener los avances sociales”.

De acuerdo con Édgar Amador, se impulsará el desarrollo con una meta de crecimiento económico del 2%, así como el fortalecimiento de la generación de empleos.

Las cifras clave del Paquete Económico 2927 de Sheinbaum

El titular de la SHCP compartió las cifras clave del Paquete Económico 2027 de Claudia Sheinbaum para el ingreso y gasto, “manteniendo la disciplina fiscal”.

De acuerdo con Édgar Amador Zamora, “los grandes números” del paquete son:

Ingresos presupuestarios: más del 3.9% en términos reales respecto a 2026

Ingresos tributarios: crecimiento de más de 5.9%

Ingresos no tributarios: crecimiento de más de 3.7%

Gasto neto total: más del 0.7%

Gasto programable de más de 1%

Gasto no programable: más de 0.2%

Programas sociales: se destina más de 1 billón de pesos a programas de Bienestar

Balance primario: más del 0.5% del PIB, que es superior al que se logrará para finales de 2026

Déficit: de acuerdo con el balance, se tendrá un déficit menor al 3.9%; en 2026 cerrará con -4.1%

Deuda neta: Dichos puntos marcan la mauta para que la deuda sea estable para 2030

Édgar Amador revela las cifras clave del Paquete Económico 2027 (captura de pantalla)

Édgar Amador comparte los ejes del Paquete Económico 2027 de Sheinbaum

De acuerdo con Édgar Amador Zamora, el Paquete Económico 2027 tiene 5 ejes prioritarios para lograr más eficiencia en recaudación sin crear ni aumentar impuestos.

El Paquete Económico, aseguró, protege el bienestar de las familias mexicanas, impulsa el desarrollo y mantiene una trayectoria de finanzas públicas sanas.

Los 5 ejes de este paquete son: