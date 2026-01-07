A 9 días del accidente del Tren Interoceánico, el Partido Acción Nacional (PAN) propone que haya una Comisión Especial para darle seguimiento a la tragedia ocurrida el 28 de diciembre de 2025.

Por otra parte, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) exige las comparecencias en la Comisión Permanente de participantes en el Tren Interoceánico.

PAN busca crear una Comisión Especial por accidente del Tren Interoceánico

Bajo la propuesta del diputado José Elías Lixa Abimerhi del PAN, se puso sobre la mesa la creación de una Comisión Especial para dar seguimiento al accidente del Tren Interoceánico.

Lo que busca es que se investigue el accidente en el que murieron 14 personas y 100 más resultaron heridas.

Asimismo, esta Comisión Especial tendrá que seguir varias tareas en busca de aclarar el accidente:

Dar seguimiento a las investigaciones del accidente

Vigilar la reparación integral del daño a víctimas y familias

Sube a 14 la cifra de muertos por descarrilamiento del Tren Interoceánico (Cuartoscuro / Carolina Jiménez Mariscal)

Por otra parte, el PAN, siendo uno de ellos Federico Döring, ha argumentado que el accidente del Tren Interoceánico no es aislado, pues detrás habría irregularidades desde -aparentemente- años atrás.

Döring acusó en entrevista con Azucena Uresti que la ley debe castigar por el “balastro [tren] de pésima calidad” que se vendió y “se enriquecieron con un proyecto” y Secretaría de Marina (Semar) y que llevó al rescate de los pasajeros tras el descarrilamiento.

“Echar a andar un proyecto sin ninguna garantía de seguridad a los pasajeros y quien supervisó el proyecto”. Federico Döring, diputado del PAN.

Asimismo, el PAN argumenta que la Auditoría Superior de la Federación tiene documentadas “las irregularidades” que el Tren Interoceánico tiene desde 2019.

Bajo esta Comisión Especial propuesta se podrá:

Llamar a funcionarios

Solicitar información

Dar acompañamiento por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas

Vigilar que se encuentre a los culpables

PRI exige que participantes en el Tren Interoceánico comparezcan

Así como el PAN sugirió la creación de una Comisión que le de seguimiento al accidente del Tren Interoceánico, el PRI pide comparecencias.

Rubén Moreira, diputado del PAN, aseguró que por el accidente debería tenerse la comparecencia de participantes en el Tren Interoceánico como:

Director del tren

Vicealmirante Octavio Sánchez Guillén, director del proyecto ‘Tren Interoceánico’

Andrés Lajous Loaeza, director general de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF) y comisionados

Raymundo Morales Ángeles, titular de Semar

Según Moreira, estos podrían comparecer en la Comisión Permanente donde se abordará el accidente del Tren Interoceánico.