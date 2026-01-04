Víctimas del accidente del Tren Interoceánico presentarán una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) este lunes 5 de enero por el descarrilamiento del 28 de diciembre.

“Víctimas directas del descarrilamiento del Tren interoceánico… presentarán una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República en contra de diversas constructoras, contratistas y servidores públicos involucrados presuntamente en los hechos…” Vega Mac Gregor Arellano Abogados.

La denuncia se presentará a las 11:00 horas del día mencionado en la sede de Dr. Lucio 135, colonia Doctores alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.

Víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico denunciarán a constructoras, contratistas y funcionarios

Como parte de la presentación de la denuncia ante la FGR por el descarrilamiento del Tren Interoceánico, las víctimas y sus familiares darán detalles de las exigencias.

Con la mencionada denuncia, se sabe que las víctimas están respaldadas por la firma Vega Mac Gregor Arellano Abogados.

La denuncia se presentará contra constructoras, contratistas y servidores públicos presuntamente involucrados en el descarrilamiento de la Línea Z del tren Interoceánico

Dan de alta a menor accidentada en el Tren Interoceánico

El Instituto Mexicano del Seguros Social (IMSS) informó que dio de alta el 3 de enero a una menor de edad herida en el Tren Interoceánico en Oaxaca.

Ella fue uno de los traslados que hicieron a la CDMX, particularmente al Centro Médico Nacional Siglo XXI.

El saldo del accidente es de 14 muertos con corte al 1 de enero cuando informaron el deceso de una mujer de 73 años de edad.