El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, pidió a la Comisión Permanente que cite a comparecer a los responsables por el descarrilamiento del Tren Interoceánico.

Esto con la finalidad de que expliquen las condiciones de operación y seguridad, así como los protocolos de mantenimiento y supervisión aplicados en el Tren Interoceánico y esclarecer el descarrilamiento.

Rubén Moreira va por comparecencia de funcionarios ligados al Tren Interoceánico

Rubén Moreira, solicitó la comparecencia de varios funcionarios ligados al Tren Interoceánico:

Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina

Andrés Lajous Loaeza, titular de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario

Octavio Sánchez Guillén, director general del Organismo Público Descentralizado Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec

Alan Tarsicio Cruz Saba, director general del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec

En la lista se encuentran nombres de personas ligadas a los protocolos de mantenimiento, funcionamiento y seguridad del Tren Interoceánico.

Entre sus peticiones, Rubén Moreira exigió una investigación técnica profunda en la que se incluya:

Peritajes de expertos nacionales e internacionales

Revisión “integral”

Infraestructura, finanzas e impacto ambiental del tren

El accidente ferroviario tuvo lugar el pasado 28 de diciembre y dejó como saldo a 14 personas muertas y decenas de heridos.

Rubén Moreira solicita que el Tren Interoceánico suspenda sus operaciones

Rubén Moreira sostiene que el descarrilamiento del Tren Interoceánico no fue un hecho aislado, pues escondería una serie de irregularidades.

Motivo por el cual, otra de las exigencias de Rubén Moreira es que se pospongan las operaciones del Tren Interoceánico hasta que se certifique la seguridad.

Para esto, se solicitó que sean presentados los estudios de factibilidad y viabilidad que respalden ambos proyectos.