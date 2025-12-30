Zoé Robledo destaca visita de Claudia Sheinbaum a víctimas en Oaxaca

El titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, destacó la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a víctimas en Oaxaca.

Esto luego de que Claudia Sheinbaum visitara a las personas que se encuentran hospitalizadas, además de reunirse con familiares de quienes murieron a causa de este mismo accidente.

Hoy en Oaxaca estuvimos con algunas de las personas hospitalizadas y con familiares de quienes lamentablemente fallecieron en el accidente del Tren Interoceánico. Las secretarías de Gobernación, Marina y Bienestar, así como IMSS, IMSS-Bienestar e ISSSTE, atienden a cada familia.

Por la noche nos reunimos para evaluar y definir los pasos a seguir; nuestra prioridad siempre será el apoyo a la gente.