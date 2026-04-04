El Tren Suburbano informó a los usuarios de este sistema de transporte que subirá el precio de sus tarifas a partir de este domingo 5 de abril de 2026.

Cabe señalar que el Tren Suburbano se ha convertido en uno de los principales medios de transporte para viajar entre la Ciudad de México y el Estado de México, por lo que en esta nota te decimos cuánto costará.

Nueva tarifa del Tren Suburbano en 2026

A través de sus redes sociales, el Tren Suburbano dio a conocer que incrementará el costo de sus tarifas de viaje desde este domingo 5 de abril de 2026.

Según indicó este sistema de transporte, el alza en el costo del servicio aplicará para sus dos modalidades de viaje:

Viaje corto (0 a 12.89 kilómetros): 11.50 pesos

Viaje largo (12.9 a 25.59 kilómetros ): 26.50 pesos

Nueva tarifa del Tren Suburbano en 2026 (Especial)

De esta manera los nuevos precios prevén un incremento de 50 centavos para el viaje corto , mientras que el viaje largo se elevará 1 peso.

En tanto, el costo de la tarjeta para poder utilizar el Tren Suburbano se mantendrá en los 18 pesos, siendo este un aspecto en donde de manera momentánea no se prevé un incremento.

Cabe recordar que se tiene previsto que el Tren Suburbano llegue hasta el AIFA, situación que de momento se mantiene en atraso pero que lo convertirá en otra opción de transporte para llegar al más reciente aeropuerto del Valle de México.