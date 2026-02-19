La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo informó que antes de Semana Santa arrancarán las operaciones del Tren Suburbano desde la Ciudad de México (CDMX) al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Las obras del Tren Suburbano desde CDMX hacia el AIFA aún continúan pero en prácticamente sus etapas finales con señalamientos y capacitación de los conductores entre otras.

Como se ha esperado su inauguración, ahora el Gobierno de México da una nueva fecha estimada del inicio de operaciones que estaría marcada previo a la celebración de Semana Santa.

Tren Suburbano CDMX–AIFA iniciará operaciones antes de Semana Santa, según Sheinbaum

Durante su conferencia mañanera del jueves 19 de febrero, la mandataria Sheinbaum confirmó que el Tren Suburbano que parte desde la estación Buenavista, en la Ciudad de México, hacia el AIFA, comenzará operaciones previo al periodo vacacional.

“El Tren Ciudad de México–AIFA inicia operaciones antes de Semana Santa” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Aunque no se detalló una fecha exacta de inauguración, las obras se encuentran en su etapa final.

¿Qué trabajos faltan para que opere el Tren Suburbano al AIFA?

Las autoridades informaron que actualmente se realizan las siguientes labores técnicas:

Accionamientos y pruebas de concordancia de señalización en fase final

Pruebas dinámicas del sistema ERTMS Nivel 1

Conclusión de obras del CETRAM y accesos a estaciones

Terminación de vía, instalación de catenaria y señalización en andenes de la estación Buenavista

Ejecución de pruebas de material rodante

Capacitación de conductores

Estos avances permitirán que el servicio ferroviario quede listo para transportar pasajeros antes del periodo vacacional.

¿Cuándo es Semana Santa 2026?

De acuerdo con el calendario litúrgico, la Semana Santa inicia con el Domingo de Ramos y concluye con el Domingo de Resurrección.

En 2026, la Semana Santa se celebrará del domingo 29 de marzo al domingo 5 de abril, por lo que el Tren Suburbano CDMX–AIFA podría iniciar operaciones en las semanas previas a esas fechas.

La puesta en marcha de esta ruta busca facilitar el traslado de pasajeros hacia el AIFA, especialmente ante el incremento de movilidad previsto durante el periodo vacacional.