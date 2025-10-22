Miguel Ángel Osorio Chong, ex secretario de Gobernación advierte que Gerardo Fernández Noroña podría afectar a México con sus dichos en Emiratos Árabes Unidos durante su viaje a Palestina.

En entrevista para Radio Fórmula con Azucena Uresti el político dio a conocer su postura desfavorable sobre el viaje de Gerardo Fernández Noroña, el senador con licencia hacia Palestina, región del Medio Oriente que se mantiene en conflicto bélico con Israel.

El ex secretario de Gobernación del sexenio de Enrique Peña Nieto puso énfasis en que los “dichos” de Gerardo Fernández Noroña podrían “comprometer al país” con Emiratos Árabes Unidos.

Osorio Chong advierte que Gerardo Fernández Noroña podría “comprometer al país” en su viaje a Palestina y le pide rendición de cuentas

En la opinión de Osorio Chong, Gerardo Fernández Noroña podría “comprometer al país” por sus dichos en el marco del viaje del senador con licencia a Palestina.

“A comprometer al país, más que una ideología, más que un movimiento, comprometer al país en algo que no nos compete y con esas torpezas y facilidad que las dice y las comete” Osorio Chong

Dentro de la crítica de Osorio Chong hacia Gerardo Fernández Noroña dijo que este viaje a Palestina podría ser una manera de “desviar la tensión” por sus recientes escándalos con su bien inmueble de hasta 12 millones de pesos en Tepoztlán, Morelos.

Por lo que Osorio Chong pidió una rendición de cuentas hacia Fernández Noroña de sus casas, cuentas viajes y boletos de avión, incluso aprovechó para llamarlo “irresponsable”.

La postura de Osorio Chong sobre las acciones de Gerardo Fernández Noroña también van en el sentido de la aceptación de un patrocinio extranjero, en referencia a que Emiratos Arabes Unidos pagaría los viáticos del senador con licencia, lo que podría comprometer la imagen e independencia de México o de su cargo legislativo.

Además esta respuesta de Osorio Chong va en el sentido de los dichos de Gerardo Fernández Noroña, quién lo había acusado previamente de haberle “echado ojitos” a la Cuarta Transformación, a lo que el ex secretario de Gobernación le había pedido pruebas.