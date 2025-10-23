Ceci Flores, activista y madre buscadora, lanzó un mensaje al senador con licencia Gerardo Fernández Noroña, en donde lo invitó a una búsqueda en Sinaloa, pues apuntó que “nos faltan manos y voluntad”.
“Ya me enteré que se nos va a Palestina Gerardo Fernández Noroña. Quiero aprovechar su solidaridad para invitarlo a una búsqueda en Sinaloa el próximo 25, yo le pago el camión, le doy refugio y alimentos”.Ceci Flores
Esto luego de que Ceci Flores señalara que se enteró que Gerardo Fernández Noroña viajará a Palestina, en donde será parte de una misión en la Franja de Gaza.
Ceci Flores invita a Noroña a jornada de búsqueda en Sinaloa; “nos faltan manos y voluntad”, acusa
A través de sus redes sociales, Ceci Flores envió un mensaje a Gerardo Fernández Noroña, invitándolo a ser parte de una búsqueda de personas desaparecidas en el estado de Sinaloa.
La activista manifestó que, en vista de la solidaridad mostrada por el senador con licencia de Morena, lo invitaba a una jornada de búsqueda el próximo 25 de octubre.
Al respecto, Ceci Flores aseguró que ella se hacía cargo de los gastos de transporte, hospedaje y alimentación de Fernández Noroña.
La madre buscadora de Sonora indicó al senador con licencia que “no necesita ir tan lejos para poder ayudar”, tal y como aseguró irá a su misión en Palestina.
Ceci Flores acusó que en México “faltan manos y voluntad” para acabar con la masacre que ocurre por grupos criminales, la cual dijo les está “quitando a sus hijos”.
“No necesita ir tan lejos para quitarse esas ganas de ayudar, en México nos faltan manos y voluntad para terminar con esa masacre que nos está quitando a nuestros hijos. ¿Acepta?“.Ceci Flores
Al final del mensaje, la activista lanzó la pregunta a Gerardo Fernández Noroña para saber si acepta o no la invitación para ser parte de una jornada de búsqueda en México.