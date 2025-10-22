Ante el próximo viaje a Palestina de Gerardo Fernández Noroña, el senador Luis Armando Melgar arremetió en su contra y afirmó incumple leyes del Senado.

“Si quiere servir de algo, ahí están los damnificados de Veracruz, bien podría irse a aplicar allá, ¿qué tiene que ir a hacer a Palestina?" Luis Armando Melgar, senador del PVEM

El pasado lunes 20 de octubre, Gerardo Fernández Noroña anunció para sus seguidores que pedirá licencia en el Senado de manera temporal para viajar a Palestina por su solidaridad.

Sin embargo, dicho viaje a Palestina provocó críticas y cuestionamientos; tanto por su visita como por el pago del boleto que sería de parte de los anfitriones, como por las condiciones que conlleva.

Gerardo Fernández Noroña pide licencia en el Senado para viajar a Palestina (Eduardo Díaz)

Luis Armando Melgar reclama a Noroña por su viaje a Palestina: ‘Es una enorme irresponsabilidad’

Fue en entrevista con Manuel López San Martín en MVS Radio, que Luis Armando Melgar se sumó a las críticas contra Gerardo Fernández Noroña por su viaje a Palestina.

Lo cual, dijo, incumpliría con las leyes del Senado en lo referente a recibir regalos.

“Él mismo acaba de decir que le están financiando su viaje”. Luis Armando Melgar

Asimismo, Luis Armando Melgar dijo no entender cómo Gerardo Fernández Noroña podría viajar a Palestina sin las imputaciones legales por aceptar un regalo que pueda interferir con su cargo.

Luis Armando Melgar también declaró con Manuel López San Martín que espera que su partido reaccione ante su licencia , aunque no exime a Gerardo Fernández Noroña de que un gobierno extranjero financié dicho viaje.

Apuntó que es lamentable lo que Gerardo Fernández Noroña representa, así como para el Senado de la República, por lo que Luis Armando Melgar afirmó que México no merece esa calidad de legisladores.

Finalmente, el senador del PVEM afirmó que Noroña sólo ha restado el respeto de los legisladores, ya que es lamentable para quienes ganaron su lugar en el Senado por el voto popular.