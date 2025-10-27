El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña lloró en su live desde Palestina este domingo 26 de octubre.

El senador con licencia se encuentra en Ramala, la capital administrativa de Palestina, que se sitúa en el territorio de Cisjordania.

Gerardo Fernández Noroña publicó fotos durante las últimas horas de su visita en Ramala, en Palestina, donde desde diversos edificios vio campos de refugiados y visitó el museo Yasser Arafat.

“Está cabrón que no tenga derecho a ser, que haya genta que piense que eres un animal...” Gerardo Fenrández Noroña. Senador

Gerardo Fernández Noroña llora porque a Israel “se le pasó la mano” con Palestina

En un momento del live y en medio de lágrimas, Gerardo Fernández Noroña enlistó situaciones que vio en las que “se les pasó la mano” con la “ofensiva, brutal, genocida” por parte de Israel.

Asesinato de niños

Que la gente no pueda desplazarse en su tierra

Asesinatos

Destrucción de hospitales

Ataque a campamentos

No recibir ayuda humanitaria

Condiciones de pobreza

“Vi el campamento, la pobreza, la falta de acceso a educación, a salud... es cabroncísimo, estas condenado y los niños abajo, saludando... los hace feliz cualquier cosa...”, relató.

Gerardo Fernández Noroña se queja de la derecha y quienes critican su viaje tan lejos

“Entiendo la rabia de la derecha”, dijo Fernández Noroña ante las críticas por su viaje y señaló que para muchos por su origen, creen que él no debería hacer ese tipo de viajes lejanos.

Contó que su abuela no pudo subirse a un avión, aunque le gustaba viajar. Su madre y tía si lograron viajar en avión.

También señaló que la gente no debe ser indiferente ante las acciones intervencionistas de Estados Unidos pues lo mismo quiere hacer con México, Colombia y Venezuela.

De la misma manera criticó a quienes dicen que no debió haber ido tan lejos y que debió haber ido a alguna región de México.