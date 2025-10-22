El senador de Morena con licencia, Gerardo Fernández Noroña, explicó que durante su viaje a Palestina buscará “coadyuvar a su derecho a existir como nación”.

Aseguró que partirá rumbo a Medio Oriente la noche del miércoles 22 de octubre, teniendo como fecha prevista de regreso el próximo 2 de noviembre de 2025.

Gerardo Fernández Noroña apuntó que sostendrá diversas reuniones bilaterales con la intención de analizar la situación de Palestina en medio de las tensiones con Israel.

Gerardo Fernández Noroña (Graciela López Herrera / Cuartoscuro)

Gerardo Fernández Noroña buscará que se reconozca a Palestina como un Estado independiente

Luego de solicitar licencia al Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña compartió que durante su viaje a Palestina buscará ser partícipe de su reconocimiento como una nación independiente.

Manifestó que los negociadores han decidido los lugares que visitará, y a los cuales dijo reportará que puede observar durante su visita a Medio Oriente.

Esto toda vez que Gerardo Fernández Noroña criticó que Israel no respetó de inmediato el acuerdo, y ante el regreso de miles de palestinos a Gaza reanudó sus ataques militares.

Asimismo, calificó de “genocidio” lo sucedido en la Franja de Gaza, criticando que Israel ha limitado la entrega de ayuda humanitaria a Palestina.

El senador con licencia aseguró que en su visita espera sostener reuniones bilaterales, mediante las cuales busca contribuir a los esfuerzos para lograr el reconocimiento de Palestina.