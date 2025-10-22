Guillermo Valencia, diputado en Michoacán, criticó a Gerardo Fernández Noroña por pedir licencia para viajar a Palestina y lo acusó de ser “hipócrita” porque en este estado también hay víctimas.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, el diputado del PRI invitó al senador Gerardo Fernández Noroña a “no irse tan lejos” y visitar Michoacán, pues ahí también hay muchas víctimas de violencia.

Diputado del PRI critica a Noroña por viaje a Palestina cuando en Michoacán “también hay víctimas”

El diputado Guillermo Valencia señaló como un “acto hipócrita” que Gerardo Fernández Noroña viaje a Palestina cuando en Michoacán hay muchas víctimas de la violencia en México.

“Los señores de Morena ponen lonas que dicen ‘Palestina Libre’, pero esa hipocresía, ya característica en ellos, no les da para pedir un Michoacán libre de cuotas y de extorsiones”. Guillermo Valencia

Guillermo Valencia dijo que en Michoacán muchas personas sufren violencia, extorsiones y desplazamiento forzado por el crimen organizado e invitó a Gerardo Fernández Noroña a visitar el estado.

“¿Pa’ qué se va tan lejos? Acá también hay víctimas. Deberían enfocar sus energías en hablar por las víctimas de Michoacán, que son muchas“. Guillermo Valencia

Asimismo, el diputado en Michoacán comentó que Gerardo Fernández Noroña debería hablar con los limoneros, declaración que se da a días de que el líder del gremio fue asesinado.

“Yo quisiera invitar al senador Fernández Noroña a que en lugar de irse tan lejos venga aquí a Apatzingán, que hable con los limoneros, que hable por las víctimas de minas explosivas”. Guillermo Valencia

Cabe recordar que Gerardo Fernández Noroña pidió licencia en el Senado desde este miércoles 22 de octubre hasta el próximo 2 de noviembre con el fin de viajar a Palestina.