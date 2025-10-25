Viaje de Gerardo Fernández Noroña a Palestina le genera pleito con Claudio X. González en las redes sociales.

Y es que el activista y empresario Claudio X. González fue uno de los que criticó el viaje de Gerardo Fernández Noroña, quien no se quedó callado y así le contestó.

Viaje de Gerardo Fernández Noroña a Palestina le genera pleito con Claudio X. González

Desde mitad de semana, el senador Gerardo Fernández Noroña informó que había pedido licencia por una tarea “importante”, luego se reveló que se trataba de un viaje a Palestina.

Viaje de Gerardo Fernández Noroña a Palestina le genera pleito con Claudio X. González (@fernandeznorona / X )

A través de sus redes sociales, Gerardo Fernández Noroña ha compartido algunas imágenes de su viaje, por lo que ha recibido varias críticas.

Entre ellas la de Claudio X. González, sin embargo Gerardo Fernández Noroña no dudó en responderle.

Y es que Gerardo Fernández Noroña tachó a Claudio X. González como “pedazo de cretino” y le aseguró que había pedido licencia.

Gerardo Fernández Noroña aseguró que en su viaje a Palestina no se invirtió dinero público .

Pero, Gerardo Fernández fue más allá y aseguró que las críticas de Claudio X. González eran porque validaba el “genocidio del pueblo palestino” .

“Pedazo de cretino, porque ni a cretino llegas, pedí licencia y no se invirtió un solo centavo de dinero público en mi viaje a Palestina. Mejor di claramente que validas el genocidio del pueblo palestino @ClaudioXGG” Gerardo Fernández Noroña

El senador Gerardo Fernández Noroña en la Cámara de Senadores (Andrea Murcia Monsivais)

Este fue el comentario de Claudio X. González sobre el viaje a Palestina de Noroña que desató pleito

Fue a través de su cuenta de X, que Claudio X. González puso el texto “Así” con el hashtag “NoMasPoderAlPoder”.

Pero lo que desató el pleito fue la imagen que compartió Claudio X. González y es que en ella aparece Noroña.

Y se puede leer el texto “ Para que no usen tus impuestos para andar viajando por el mundo ”.

Dando a entender que Noroña había viajado a Palestina con el dinero del pueblo.

Esta imagen y el viaje a Palestina le ha generado varias críticas a Gerardo Fernández Noroña, las cuales han sido evidentes en las redes sociales.