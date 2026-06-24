Debido a las lluvias y granizo que se registran durante la tarde del miércoles 24 de junio, las 16 alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) se encuentran bajo alerta amarilla.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que será a partir de las 16:00 horas cuando inicien las precipitaciones en las 16 alcaldías y será hasta las 21:00 horas cuando se detengan.

Debido a los riesgos asociados a las lluvias y granizo que se esperan ocurran durante la tarde y noche, el organismo emitió diversas recomendaciones a la ciudadanía para reducir los peligros.

Activan alerta amarilla en las 16 alcaldías de la CDMX

Por el pronóstico de lluvias y granizo para la tarde del miércoles 24 de junio, el gobierno de la CDMX activó la alerta amarilla que se informó, aplicará para las 16 alcaldías de la capital:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtémoc

Cuajimalpa de Morelos

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

La Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tláhuac (TLH)

Tlalpan (TLP)

Venustiano Carranza (VCA)

Xochimilco (XOC)

De acuerdo con la información publicada por la SGIRPC, las lluvias que se esperan inicien a las 4 de la tarde a lo largo de la CDMX tendrán una intensidad de entre 15 y 29 mm.

De la misma forma, la alerta amarilla implica que las ráfagas de viento que ocurrirán en las 16 alcaldías, serán de hasta 59 kilómetros por hora, mientras que el granizo será de tamaño pequeño.

Alerta amarilla en las 16 alcaldías de la CDMX (@SGIRPC_CDMX/X)

Emiten recomendaciones por lluvias y granizo

Al informar sobre la activación de la alerta amarilla en las 16 alcaldías de la CDMX, la SGIRPC resaltó que puede haber riesgos de encharcamientos y caídas de ramas, árboles y anuncios, por lo que emitió una serie de recomendaciones: