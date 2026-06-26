El pronóstico de la Conagua advierte que el sábado 27 de junio la CDMX experimentará un cambio drástico en el clima.

Aunque la mañana será agradable con nublados parciales y baja probabilidad de lluvia, por la tarde se esperan lluvias fuertes, descenso de temperaturas y rachas de viento.

La mínima será de 12.3 °C y la máxima de 20.7 °C, por lo que se recomienda llevar ropa abrigadora y paraguas si se planea salir en la CDMX.

Las condiciones se mantendrán durante el fin de semana.

Lluvia en la CDMX sábado 27 de junio (CONAGUA)

Hay pronóstico de lluvia para el sábado en CDMX

De acuerdo con la Conagua, se esperan lluvias fuertes en gran parte del país para el sábado 27 de junio, esto incluye a la CDMX y parte del centro del país.

Durante la mañana el clima será agradable en la CDMX, con nublados parciales; pero poca probabilidad de lluvia; siendo un buen momento para salir, si es que ese es el plan.

Sin embargo, durante la tarde del mismo día se espera que el cielo se cubra completamente en la capital del país, aumentando la expectativa de lluvia.

Por lo que se pide a la población lleve paraguas o ropa impermeable en caso de que se tenga que salir al aire libre por diversas razones.

Se espera que en la noche la lluvia pare o sea más ligera. De todos modos se solicita estar al pendiente de cualquier actualización de la Conagua.

Bajarán las temperaturas el sábado en CDMX

Derivado de las lluvias y el cielo nublado, habrá una baja de temperatura en la CDMX para el sábado 27 de junio, de acuerdo con el pronóstico de la Conagua.

La temperatura mínima para CDMX será de 12.3 grados, mientras que la máxima de 20.7 grados, por lo que es recomendable llevar ropa abrigadora si se estará al aire libre.

Además la racha de viento de 4 kilómetros por hora hará que el ambiente se sienta fresco durante todo el día, sin cambios intempestivos.

Se espera que esto se mantenga todo el fin de semana, así como en los primeros días de la próxima semana.