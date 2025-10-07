Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del gobierno federal, reiteró que habrá cero impunidad en el combate que se despliega contra el huachicol fiscal.

Así lo destacó el funcionario al señalar que en las investigaciones que se despliegan en torno a la red de corrupción de contrabando de combustible, se ha logrado la detención de varios implicados.

En ese sentido, Omar García Harfuch resaltó que sin importar de quién se trate, se realizarán las detenciones necesarias para evitar que haya impunidad en el combate al huachicol fiscal.

Omar García Harfuch (Cuartoscuro )

Omar García Harfuch garantiza cero impunidad en lucha contra el huachicol fiscal

El encargado de la seguridad a nivel federal, Omar García Harfuch, insistió en que no habrá impunidad en las acciones que se despliegan como parte del combate al huachicol fiscal.

Entrevistado por el periodista Joaquín López-Dóriga en su noticiario radiofónico, el titular de la SSPC destacó que desde antes del mega decomiso de diésel en Altamira, Tamaulipas, se lograron varias capturas por el tema.

De la misma forma, refirió que en la carpeta de investigación que se abrió por la red del llamado huachicol fiscal, hay más órdenes de aprehensión por ejecutar de las que garantizó, se van a cumplir.

Ante ello y al ser cuestionado sobre si se van a concretar las detenciones restantes sin importar de quién se trate, Omar García Harfuch sentenció que no habrá distinción alguna y se actuará conforme a la ley.

En ese orden de ideas, el funcionario federal recordó que la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido muy clara en el tema del combate a la impunidad, por lo cual sentenció que se hará cumplir la ley.

“La presidenta Sheinbaum ha sido muy clara sobre el combate a la impunidad y así lo estamos haciendo. Tenemos un descenso muy importante de huachicol fiscal”: Omar García Harfuch (@OHarfuch), secretario de Seguridad, destaca no habrá marcha atrás para desmantelar redes de… pic.twitter.com/xTzusvtGq2 — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) October 7, 2025

Omar García Harfuch afirma que huachicol fiscal ha ido a la baja

Luego de insistir en que habrá cero impunidad en el combate al huachicol fiscal, Omar García Harfuch aseguró que el contrabando de combustible ha ido a la baja gracias a las acciones implementadas.

Sobre el tema, el titular de la SSPC indicó que derivado del despliegue federal, se ha marcado un “descenso sumamente importante de huachicol fiscal”, del que resaltó, se va a informar en su momento.

Asimismo, reconoció al secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, pues recordó que inició una investigación interna en conjunto con las instituciones de seguridad para asegurar a los responsables del huachicol fiscal.

Por otro lado, Omar García Harfuch dijo que va a revisar el dato sobre el daño al erario por 600 mil millones de pesos que causa el huachicol fiscal, pues expuso que sería un dato sin la precisión necesaria.