El caso de la red de huachicol fiscal en Tamaulipas que fue desmantelada por las autoridades y que sigue siendo investigada, ha dejado varias personas detenidas, pero también se han registrado distintas muertes.

Decomiso masivo de huachicol por investigaciones contra red (Especial )

Huachicol fiscal: La lista de las 7 muertes relacionadas con el caso

El domingo 7 de septiembre, tras revelarse una primera detención de alto nivel, Omar García Harfuch informó que han sido detenidas otras 13 personas por su implicación en una red de huachicol fiscal en Tamaulipas tras un decomiso en Tampico.

No obstante, las investigaciones se remontarían hasta el 2021, cuando fue asesinado un empresario acusado de huachicoleo y cuya muerte sería la primera de una lista que te presentamos a continuación:

Sergio Carmona Angulo, empresario apodado como el rey del huachicol, fue asesinado en 2021 en medio de acusaciones de operar una red de contrabando de combustibles desde Texas, usando facturas falsas, empresas fachada y sobornos. El caso no forma parte de la red desmantelada en 2025, pero la estructura detonó las investigaciones contra el huachicol fiscal Magaly Janet Nava Ramos, auxiliar de la FGR, fue asesinada en Colima en 2024 tras denunciar presuntas operaciones ilícitas para el tráfico ilegal de combustible a cargo de los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna Fernando Rubén Guerrero Alcántar, contralmirante de la Marina en activo, fue asesinado en Colima semanas después tras sumarse a las denuncias contra los hermanos Farías Laguna Ernesto Vázquez Reyna, delegado de la FGR en Tamaulipas, fue asesinado en el 4 de agosto de 2025 en Tamaulipas, semanas después del decomiso de 10 millones de litros de diésel en Tampico. Si bien no tenía un vínculo oficial en el caso, su rol lo colocaba en contacto directo con la red investigada Abraham Jeremías Pérez Ramírez, capitán de Navío de la Marina, se suicidó en Altamira el 8 de septiembre de 2025 mientras era investigado por recibir sobornos para permitir el ingreso de buques con huachicol en el puerto de Tampico Adrián Omar del Ángel Zúñiga, capitán de la Marina, quien murió durante una práctica de tiro en Sonora y aun cuando no estaba acusado formalmente, su antiguo puesto como jefe de aduanas en Manzanillo, lo habría puesto en la mira de las investigaciones Sergio Emmanuel Martínez Covarrubias estuvo a cargo de la subadministración de Operación Aduanera en Manzanillo, Colima. Fue designado en el cargo pero dos semanas después, en mayo de 2023, fue secuestrado y encontrado muerto.

Huachicol fiscal: investigaciones han dejado 14 detenidos

De acuerdo con lo informado por las fuerzas de seguridad federales encabezadas por Omar García Harfuch, las indagatorias han permitido la detención de 14 implicados, entre ellos 5 marinos en activo.

Sin embargo, alrededor del caso de la red de huachicol fiscal también han ocurrido distintas muertes de personas que tenían alguna implicación en los hechos y acá te contamos de la lista de decesos.

Entre los detenidos hay 6 marinos, 5 exfuncionarios de Aduanas y 3 empresarios que estarían ligados al ingreso ilegal de combustible mediante buques tanque que presentaron facturas falsas y para los que se habrían hecho sobornos institucionales.

El operativo se inició luego de que se concretó el decomiso de 10 millones de litros de diésel en Tampico, donde se detectaron maniobras fiscales irregulares, empresas fachada y complicidad de mandos navales.

Cabe resaltar que red de huachicol fiscal fue denunciada internamente desde 2024, luego del asesinato de funcionarios clave y los detenidos enfrentan cargos por contrabando, corrupción y delincuencia organizada.