El ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto fue cuestionado sobre el tema de huachicol fiscal durante su gestión; presentó 10 denuncias.

Desde que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar Garcia Harfuch dio a conocer el tema de huachicol fiscal, los integrantes del gobierno de México confirmaron que se han presentado diversas denuncias.

Por lo mismo, se aseveró que no habrá impunidad para quienes resulten responsables de permitir el traslado de combustible robado, como se descubrió tras la detención de un buque en Tampico desde el mes de marzo.

Santiago Nieto presentó 10 denuncias por huachicol fiscal mientras fue titular de la UIF

Fue para medios que Santiago Nieto dio a conocer que como titular de la UIF presentó 10 denuncias por irregularidades en aduanas que estarían vinculadas presumiblemente con el huachicol fiscal.

Y es que en las inmediaciones del Senado tras comparecencia del secretario de Economía, cuestionaron a Santiago Nieto si notó alguna irregularidad cuando fue titular de la UIF (2018-2021).

Santiago Nieto confirmó en este sentido que en su gestión encontró y presentó al menos 10 denuncias de huachicol fiscal, las cuales están señaladas incluso dentro de las carpetas de investigación.

Sin embargo, Santiago Nieto también aseveró que por respeto, no daría más detalles ya que no habla de sus actividades en cargos anteriores, como sería el caso de la UIF y está enfocado en su actual encargo.